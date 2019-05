Bose Headphones 700, le nouveau casque sans-fil haut de gamme

L’arrivée d’une nouvelle gamme de casques sans fil à réduction de bruit chez Bose est un petit événement. La dernière mise à jour dans la gamme était quelque peu décevante avec le QC 35 II qui reprenait exactement le modèle précédent en y ajoutant un bouton pour les assistants vocaux.

Avec le Bose Headphones 700 tout change. Le design est très différent des casques habituels de la marque avec un arceau métallique très fin et très réussi. Le prix change aussi avec près de 400€ pour se procurer le casque qui sortira au mois de juin.

La gestion des assistants vocaux (Siri, Google Assistant et Alexa) va aussi évoluer et ne nécessitera pas obligatoirement, pour Alexa, l’utilisation d’un bouton dédié comme sur le QC35 II.

Le casque Headphones 700 est le premier de la nouvelle gamme Bose, et il sera suivi par deux paires d’écouteurs sans fil, les Earpods 500 et 700 (le second embarque une réduction de bruit).

Un des points faibles du QC 35 est amélioré : la captation de la voix lors des appels. Le casque Bose Headphones 700 embarque pas moins de huit micros, six étant dédiés à la réduction active du bruit, et deux autres aidant à capter la voix de façon optimale. Trois boutons seront présents sur le casque (On/off, niveau de réduction de bruit, et activation de l’assistant) et tous les autres contrôles se feront grâce à une surface tactile, comme c’est le cas sur le Sony 1000XM3.

La réduction du bruit évolue aussi, et un nouveau mode « conversation » vous permettra à la fois de mettre en pause le contenu et de désactiver la réduction de bruit pour pouvoir entendre votre interlocuteur.

L’autonomie était un point fort des Q35 et QC35 II, et les Headphones 700 semblent bien partis pour être aussi bons, avec 20 heures d’écoute attendue. La recharge par USB-C devrait accélérer également la recharge.

Le casque Bose Headphones 700 sera disponible le 30 juin pour 400€, en deux coloris : argent et noir. Pour l’instant le casque n’est pas visible sur la version française du site de la marque. Nous vous proposerons un test complet du Bose Headphones 700 pour attester de la qualité du son et de son confort au quotidien.