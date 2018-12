Bose Revolve : Fnac offre 15% de promo Noël sur l’enceinte Bluetooth 🔥

Alors que Noël pointe le bout de son nez, Fnac a décidé d’offrir à ses clients une généreuse remise sur certains produits audio. En l’occurrence, on retrouve les enceintes Bluetooth Bose Revolve et Revolve+ en promotion jusqu’à 15% sur le site marchand. Les casques QuietComfort 35 et 35 II voient également leur tarif baisser pendant quelques jours chez lui.

L’enceinte Bose Revolve à 169,99€ seulement

Si vous ne voulez pas vous tromper sur le cadeau de Noël, les Bose Revolve et Revolve+ sont 2 enceintes omnidirectionnelles qui permettent de diffuser du son de qualité depuis son smartphone, grâce au Bluetooth. Elles sont considérées aujourd’hui comme des références sur le marché.

Si la première possède une autonomie de 12 heures, la Bose Revolve+ tient jusqu’à 16h sans avoir besoin d’être rechargée – mais son poids et sa taille sont légèrement plus importants. Cette dernière est également équipée d’une anse pour le transport. Les 2 enceintes succèdent aux précédentes SoundLink Mini II rectangulaires, dont le son était plus unidirectionnel.

Au niveau des tarifs, la Fnac offre une remise de 15% sur l’enceinte Bose Revolve qui passe à 169,99€ contre 199,99€ en temps normal. Quant à la Revolve+, le tarif baisse de 299,99€ à 259,99€. Ces remises concernent aussi bien le modèle avec le coloris noir que le modèle en gris. Quand on connait la popularité de la marque, ces promotions sont vraiment généreuses. Même lors du Black Friday en novembre dernier, on n’a pas vu de remise aussi élevée.

Dans les deux cas, 3 mois d’abonnement à Deezer sont offerts :

Les casques Bose QiuetComfort 35 en réduction à la Fnac

Pour ceux qui ne veulent pas partager le son, Fnac offre aussi une promotion sur les casques Bose QuietComfort 35 et QuietComfort 25 II. La seule différence entre les deux modèles réside dans un assistant vocal qui est intégré dans le modèle supérieur (soit Google Assistant, soit Alexa). En plus d’offrir un son de qualité époustouflante, ces casques sont munis d’un système de réduction de bruit.

Et à l’approche de Noël, on ne peut pas négliger la promotion en cours à la Fnac : 26% de remise sur le QC 35 qui passe à 279€ contre 379€ hors promotion, et 13% de remise sur le QC 35 II qui passe lui aussi à 329€ contre 379€ en temps normal. Vous pouvez retrouver toutes les promotions Bose à la Fnac directement ici :

