Boulanger donne le top départ des soldes : 5 offres à ne pas rater 🔥

Boulanger débute les soldes d’hiver avec une multitude de promotions agressives qui touchent toutes les catégories de produits. Le marchand en ligne montre une nouvelle fois sa forte présence lors de ces opérations annuelles en cassant les prix sur plusieurs articles très populaires. Nous vous avons préparé une petite sélection qui répertorie les meilleurs bons plans du jour chez le marchand en ligne.

Pour avoir accès à la liste complète des bons plans soldes chez Boulanger, c’est par ici que ça se passe :

Écran PC Gamer HP 25x à 125,99 euros au lieu de 209,99 euros

Habituellement commercialisé au tarif de 209,99 euros, l’écran PC gamer de HP voit son prix chuter de -50% et tomber à moins de 130 euros pendant les soldes Boulanger. Avec ses 24,5 pouces et sa définition Full HD 1920×1080 px, l’appareil se dote d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Il convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent s’équiper d’un écran regroupant à la fois fluidité et vitesse pour battre leurs adversaires à leurs jeux préférés. La garantie constructeur du produit est de deux ans.

UE WONDERBOOM à 49€ au lieu de 69€

Notre deuxième bon plan en vigueur lors des soldes de Boulanger est l’enceinte Bluetooth UE WONDERBOOM qui passe de 69,99€ à 49,00€. Sans fil, cette enceinte Bluetooth permet une écoute jusqu’à 10 heures ce qui est parfait pour en profiter à l’extérieur. C’est un produit idéal pour l’été, comme la WONDERBOOM est résistante à l’eau. Vous pouvez donc l’emmener avec vous à la piscine ou à la plage, et en profiter sans prise de tête.

TV LED Hisense H65U8B à -38%

Grâce aux soldes de Boulanger, le téléviseur connecté Hisense 65 pouces chute de 1 290 euros à 799 euros, une excellente promotion sur cet appareil doté d’un écran 4K UHD HDR. La télévision s’équipe aussi d’une très bonne qualité sonore, grâce à sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux adeptes. Le design futuriste met en avant un écran sans bord ultrafin avec une épaisseur inférieure à 9 mm.

Cette belle réduction vous permet de profiter d’un téléviseur de qualité pour un tarif de moins de 800 euros chez Boulanger, c’est l’occasion de se faire plaisir avant que les stocks ne soient écoulés.

Casque JVC HA-XP50BT-RE à 75 euros au lieu de 149,99 euros

Autre bon plan intéressant pendant ces soldes Boulanger : ce casque JVC, dont le tarif baisse de -50% et passe sous la barre des 80 euros. Sans fil, ce casque audio supra-auriculaire à l’avantage de peser moins lourd (206 grammes) que les produits de Bose et Sony, ce qui vous permettra de le porter de longues heures consécutives. Il convient à un usage quotidien, que ce soit pour vous promener dans les rues, prendre les transports en commun ou travailler à votre bureau. Autre point non négligeable : une autonomie ultra élevée de presque 40 heures. Ce casque JVC est garanti deux ans.

Aspirateur robot iRobot ROOMBA 980 à moins de 450 euros

Dix fois plus puissant que les modèles précédents de la marque, l’aspirateur Roomba 980 profite d’une excellente réduction de -55% et chute de 999 euros à seulement 449,99 euros chez Boulanger durant les soldes. Avec cet appareil autonome, vous éviterez une bonne partie de la corvée du ménage tout en contrôlant le dispositif directement depuis votre smartphone. Équipé de multiples capteurs, le Roomba 980 s’adapte également aux tapis et aux moquettes tout en produisant un son inférieur à 59 décibels. Dévoilé il y a peu, ce dernier fait déjà partie des incontournables du marché des aspirateurs autonomes.

Des centaines de produits en soldes chez Boulanger

Si nous vous avons proposé une courte liste pour le début des soldes chez Boulanger, il faut savoir que le marchand en ligne dévoile déjà de nombreuses autres promotions en vigueur sur sa plateforme marchande. Tous les univers sont concernés et profitent parfois de réductions pouvant vous faire économiser plusieurs centaines d’euros sur des produits de grandes marques. On notera aussi que Boulanger offre la possibilité de retirer vos articles directement en magasin si vous êtes (très) pressé.

Les bons plans sont extrêmement nombreux pour les soldes de Boulanger, mais cela signifie aussi que les produits peuvent très vite se retrouver en rupture de stock. Rester à l’affût pour ne rien rater ! Fin de l’opération prévue le 28 janvier.

