Bouygues Telecom offre 100€ de réduction sur le Google Pixel 3

Le Pixel 3 est le premier modèle de la gamme disponible en France chez Google. Il propose une expérience Android Pure et son plus gros atout est son appareil photo, reconnu par tous. Nous testons actuellement les deux modèles (Pixel 3 et 3 XL) et ces qualités sont indéniables : l’expérience est excellente et l’appareil permet des clichés de très grande qualité.

Contrairement à beaucoup de smartphone actuel, le Pixel n’a qu’un capteur photo, mais c’est au niveau logiciel que Google a fait la différence, la concurrence devrait s’en inspirer.

Si vous hésitez entre les deux modèles, les différences entre le Pixel 3 et le Pixel 3 XL se situent au niveau de la taille de l’écran, du smartphone et de la batterie. Le Pixel 3XL contient une encoche sur la partie supérieure.

L’offre spéciale Bouygues Telecom x Google Pixel 3

Jusqu’au 11 novembre, pour la souscription à un forfait Sensation vous bénéficiez d’une remise de 100€ pour l’achat d’un Pixel 3 ou d’un Pixel 3 XL grâce au code CP100. L’offre est cumulable avec une remise de 10€ par mois sur le forfait pendant 12 mois si vous portez votre numéro depuis un autre opérateur ainsi que la prime de reprise d’un ancien mobile.

Si vous optez pour un Pixel 3, son prix peut tomber à 269€ (+8€ par mois pendant 24 mois) alors que son prix nu est fixé à 859€. Cette offre spéciale disponible en exclusivité chez Bouygues Telecom se termine le 11 novembre. Pour profiter en profiter, c’est par ici que ça se passe :

Profiter de l’offre

Découvrez notre prise en main des Pixel 3 et Pixel 3 XL pour connaitre leurs caractéristiques techniques.