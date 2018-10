Si vous souhaitiez changer votre ancien smartphone contre l’un des nouveaux de chez Samsung, c’est le moment de le faire : les « Grandes Reprises » chez Bouygues Telecom permettent d’obtenir une prime de reprise supplémentaire sur un téléphone afin de financer l’achat d’un nouveau. Sur les derniers Samsung Galaxy S9 et Note 9, le client pourra toucher le prix du smartphone repris ainsi qu’une prime supplémentaire de 100€.

Bien souvent, lorsqu’on achète un nouveau téléphone, on ne sait pas quoi faire de son ancien appareil. Bouygues Telecom propose une solution convaincante avec un système de bonus gonflé à la reprise d’un ancien smartphone : en plus du montant de la reprise, un bonus supplémentaire est accordé selon le téléphone que vous souhaitez acquérir. Dans le cadre de ce programme « Grandes Reprises », il faudra en parallèle souscrire à l’un des forfaits Sensation de Bouygues Telecom sur une période d’au moins 24 mois pour déclencher la prime.

Les bonus de reprise pour un smartphone Samsung

Selon le modèle de smartphone Samsung qui vous intéresse, le bonus de reprise supplémentaire de votre ancien téléphone varie : sur les derniers Galaxy S9/S9+ et sur le Galaxy Note 9, la prime de reprise est de 100€ – c’est aussi la plus élevée de tous les smartphones Samsung. Vous pouvez aussi compter sur 70€ de bonus reprise pour l’achat d’un Samsung Galaxy S8, et 50€ de bonus reprise pour l’achat d’un Galaxy A6 ou d’un Galaxy A8.

Encore une fois, ce bonus supplémentaire vient se rajouter à la prime de reprise classique.

Comment débloquer l’offre de reprise Samsung ?

La procédure pour déclencher le bonus se décompose en 3 étapes : la première est l’achat du nouveau téléphone Samsung sur le site de Bouygues Telecom. La seconde consiste en l’estimation du téléphone qui sera repris, et la troisième est l’envoi de l’ancien téléphone – phase qui enclenchera le déblocage de la prime associée au nouveau smartphone.

Ci-dessous, une explication détaillée de chaque étape :

– Il faut d’abord se rendre sur le site de Bouygues Telecom et sélectionner dans la liste des téléphones Samsung éligibles celui que vous souhaitez acquérir. Vous y trouverez aussi le montant du bonus de reprise associé à chacun des modèles. La date limite de l’opération « Grandes Reprises » est le 11 novembre 2018.

– Il faudra ensuite faire une estimation de votre ancien téléphone : celui-ci ne sera repris que si sa valeur est supérieure ou égale à 10€. Pour cela, il vous sera demandé le modèle du téléphone (ou le code IMEI) ainsi que l’état de celui-ci (Dommages visibles ? Allumage ? Fonctionnement des boutons ?). Bouygues Telecom en déduira la valeur de celui-ci et déclenchera ou non la prime de reprise.

– Une fois que la prime de reprise a été validée, il vous faudra alors renvoyer votre ancien smartphone à l’opérateur. Bouygues Telecom vous enverra une enveloppe déjà pré-affranchie et sécurisée pour protéger le mobile lors de l’envoi. A noter qu’il faut y joindre le justificatif d’achat du nouveau téléphone, ainsi que le justificatif de la souscription au forfait Sensation. Une fois que Bouygues Telecom reçoit l’ancien téléphone, il effectuera le virement sous quelques jours.

