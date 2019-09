Box internet : 2 offres choc jusqu’à 1 Gb/s et avec tarif à vie 🔥

Vous voulez changer de box internet et réduire vos factures ? C’est le moment ou jamais parce que la rentrée est le moment le plus propice pour passer ce cap. En effet, comme chaque année, les fournisseurs comme RED by SFR mais aussi SFR reviennent avec des offres toujours plus incroyables, flexibles et transparentes. Ces offres présentées ci-dessous permettent aux clients de faire des économies considérables, qui parfois peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros par an.

RED by SFR et SFR partagent la même vision qui consiste à attirer toujours plus de nouveaux clients, avec des offres de produits plus transparentes et flexibles. Comme toujours, seuls les nouveaux abonnés pourront profiter de ces offres spéciales. Il est donc obligatoire de procéder à un changement d’opérateur pour bénéficier de ces économies avec ces box internet. De plus, il faut se dépêcher, car ces deux promotions touchent à leur fin.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR excelle vraiment avec sa box internet

Si à son lancement en 2011, RED by SFR ne se concentrait que sur les forfaits mobiles, l’opérateur télécom devient de plus en plus un incontournable dans le secteur des box internet. Cette promotion proposée pour la rentrée 2019 est surement l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure, de tout le marché français. Elle s’accompagne en plus de cela une box internet ultra performante qui domine largement tout le marché actuel.

Pour 22€ par mois à vie, vous obtenez la Fibre très haut débit avec 1 Gb/s en téléchargement, ainsi que les appels illimités vers fixes et mobiles. La qualité proposée par les produits de cette offre est incroyable, surtout par rapport à son prix. Personne ne devrait s’en priver à ce tarif là, surtout qu’il n’est pas nécessaire de s’engager, et le premier mois est gratuit.

Devant de tels tarifs, la concurrence peine à s’aligner. Pour la plupart, il faudra débourser pas moins de 30€ pour s’offrir des performances semblables, et bien souvent cela implique un engagement de durée. RED by SFR permet également d’ajouter l’option TV pour seulement 2€, voire 4€ par mois pour avoir encore plus de chaînes (100). Cette formule à la carte séduit, d’autant plus que beaucoup de gens font l’impasse sur la TV. Ils privilégient la TNT ou encore des plateformes de vidéos à la demande sur internet comme Netflix.

De plus, chez la plupart des concurrents, une telle offre ne durera qu’un an, ensuite il faudra recommencer à payer le prix fort pour s box internet. De son côté, RED by SFR préfère garantir ses prix à vie, en conservant sa politique sans engagement, tout en restant complètement transparent avec ses clients. Justement, c’est en toute transparence que l’opérateur décide de prolonger son offre qui est valable jusqu’au 30 septembre 2019. Vous pensiez avoir raté votre première chance, évitez les regrets et optez dès à présent pour cette offre imbattable garantie à vie.

Voir l’offre RED by SFR

SFR propose officiellement sa Box 8

Disponible depuis le mois d’août, la nouvelle SFR Box 8 remporte un franc succès grâce notamment à ses performances hors norme sur de nombreux aspects (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal, 4K HDR). Comme vous vous en doutez, la SFR Box 8 est présente dans toutes les promotions ci-dessous, pour se l’offrir, il suffit d’ajouter 5€ par mois. Voici justement les offres du moment qui intègrent cette très bonne SFR Box 8 :

Ces offres correspondent parfaitement aux clients qui souhaitent conserver l’opérateur historique pour son efficacité et son authenticité. De plus, malgré ses années d’existences, SFR démontre qu’il est capable de rester dans la course en proposant ces 3 plus que compétitives. Si toutefois, la nouvelle box internet SFR Box 8 ne vous intéresse pas, il existe toujours la solution de la box internet standard, qui est incluse par défaut dans ces offres.

Voir l’offre SFR

Mais comme le dit le proverbe, toutes les bonnes choses ont une fin, c’est pourquoi ces offres sur box internet expireront sans tarder. Nous vous conseillons vivement d’opter pour l’une d’entre elles, puisqu’il s’agit d’offres spéciales de rentrée, c’est-à-dire qu’elles ne reviendront pas de si tôt. Il est fort probable que de tels avantages ne soient pas réitérés dans l’année. C’est le moment de passer à l’action !