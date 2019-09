Box internet : 2 offres imbattables, elles finissent dans 24 heures 🔥

MĂŞme si nous sommes dĂ©jĂ Ă la fin septembre, les fournisseur d’accès internet RED by SFR et SFR poursuivent leurs offres de rentrĂ©e sur la box internet. C’est le moment ou jamais d’en changer, cette pĂ©riode de l’annĂ©e Ă©tant le moment parfait pour passer ce cap. Encore une fois, RED by SFR et SFR reviennent avec des offres dĂ©fiant toute concurrence – qui sont aussi très flexibles et très transparentes. Les 2 promotions ci-dessous permettent aux clients de faire des Ă©conomies considĂ©rables qui parfois peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros chaque annĂ©e.

RED by SFR et SFR cherchent en permanence Ă sĂ©duire un plus grand nombre clients, avec des offres de produits plus transparentes, flexibles et compĂ©titives. Comme toujours, ces promotions s’adressent aux nouveaux abonnĂ©s qui seront les seuls Ă©ligibles Ă ces offres spĂ©ciales. Il est donc obligatoire de procĂ©der Ă un changement de FAI afin de pouvoir accĂ©der Ă ces promotions spĂ©ciales. La box internet « game changer » de RED by SFR expire sous 24h :

RED by SFR sans doute la meilleure box internet

Ă€ l’origine, RED by SFR se concentrait sur les forfaits mobiles. Cependant l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com français est devenu la coqueluche des utilisateurs dans le secteur des box internet. Cette promotion lancĂ©e Ă l’occasion de la rentrĂ©e est surement l’une des meilleures – si ce n’est la meilleure – par rapport Ă ce que propose le reste des opĂ©rateurs sur le marchĂ© français. De plus, cette offre promo sur la box internet restera la meilleure, puisque le prix de l’abonnement est garanti Ă vie.

Pour 22€ par mois Ă vie, vous obtenez la Fibre très haut dĂ©bit avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, ainsi que les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles. La qualitĂ© proposĂ©e par les produits de cette offre est incroyable, surtout par rapport Ă son prix actuel. Avec un tel tarif ce serait vraiment très bĂŞte de s’en priver, surtout qu’il n’y a aucun engagement de durĂ©e, et que le premier mois est gratuit.

Il est compliquĂ© pour la concurrence de s’aligner face Ă une telle offre sur la box internet. La plupart exigent de dĂ©penser au moins 30€ par mois pour s’offrir des performances semblables, tout en s’engageant par Ă©crit sur des durĂ©es assez longues. Pour seulement 2€, voire 4€ par mois, RED by SFR permet Ă©galement d’ajouter l’option TV. Cette formule Ă la carte sĂ©duit, d’autant plus que beaucoup de gens font l’impasse sur la tĂ©lĂ©vision. Ils privilĂ©gient la TNT ou encore des plateformes de vidĂ©os Ă la demande sur internet comme Netflix par exemple.

De plus, chez un opĂ©rateur concurrent, une telle offre ne sera valable qu’un an, il faudra ensuite payer le prix fort pour son abonnement de box internet. Quant Ă RED by SFR, l’opĂ©rateur prĂ©fère garantir ses prix Ă vie, tout en conservant une politique sans engagement, et en restant complètement transparent avec ses utilisateurs. Ă€ l’origine, cette offre sur la box internet aurait dĂ» se terminer bien avant, mais l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com dĂ©cide de la prolonger, elle est valable jusqu’au 30 septembre 2019. Si vous pensiez avoir ratĂ© votre chance d’obtenir une telle promotion, ce n’est pas le cas.

Pour voir la box internet RED by SFR en intégralité :

SFR propose ses offres avec la Box 8

Fin aoĂ»t, SFR prĂ©sentait sa nouvelle SFR Box 8 qui rencontre dĂ©jĂ un franc succès grâce Ă ses performances (Wi-Fi 3x plus puissant, assistant vocal intĂ©grĂ© dans la box TV, 4K HDR). Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la SFR Box 8 est prĂ©sente dans l’ensemble des promotions ci-dessous, sous condition de rajouter un petit supplĂ©ment mensuel (5€ Ă chaque offre). Voici les 3 offres spĂ©ciales en cours :

Pour les clients qui souhaitent conserver un opĂ©rateur traditionnel avec des boutiques physiques partout en France et rĂ©putĂ© pour son efficacitĂ©, ces offres conviendront parfaitement. Avec son anciennetĂ©, SFR dĂ©montre qu’il est capable plus que jamais de rester dans la course en proposant ces 3 offres plus que compĂ©titives. Si toutefois, la nouvelle box internet SFR Box 8 ne vous intĂ©resse pas, il existe toujours la solution de la box internet standard, qui est incluse par dĂ©faut dans toutes ces offres spĂ©ciales.

Toutes les bonnes choses ont une fin, c’est pourquoi ces deux offres sur box internet expireront sans tarder. Nous vous conseillons vivement d’opter pour l’une d’entre elles, puisqu’il s’agit d’offres spĂ©ciales de rentrĂ©e, c’est-Ă -dire qu’elles ne reviendront pas de si tĂ´t. Il est fort probable que de tels avantages ne soient pas rĂ©itĂ©rĂ©s dans l’annĂ©e Ă venir. C’est donc le moment de passer Ă l’action !