Box internet : 3 promos à ne surtout pas louper en janvier 🔥

Plusieurs FAI ont dĂ©cidĂ© de prolonger les promotions sur leur box internet, pour le plus grand bonheur de leurs futurs clients. Si vous ĂŞtes sur le point de changer de box internet, c’est le moment de profiter de l’une des belles offres mentionnĂ©es ci-dessous. On a tout d’abord d’un cĂ´tĂ© RED by SFR et Sosh qui sont 2 opĂ©rateurs en ligne et qui ne demandent aucun engagement sur leur box internet. De l’autre cĂ´tĂ©, on retrouve Bouygues Telecom, un FAI plus traditionnel, qui propose une remise sur ses tarifs pendant la première annĂ©e – ce qui devrait largement convaincre certains utilisateurs.

Deux options s’offrent Ă vous dans les box internet : Fibre ou ADSL. Tous les foyers ne sont (malheureusement) pas encore Ă©quipĂ©s de la Fibre, il faut donc parfois opter pour la solution (moins chère) ADSL. Si vous ne savez pas si vous ĂŞtes Ă©ligibles Ă la Fibre ou non, il suffit d’aller sur le site de chacun des fournisseurs et de faire un test d’Ă©ligibilitĂ© gratuit.

Belle promotion sur la box internet Sosh

Sosh fait gĂ©nĂ©ralement assez peu de remises sur sa box internet. C’est donc maintenant qu’il faut en profiter puisque la box de la filiale en ligne de chez Orange est en promotion pendant la première annĂ©e : la Fibre avec un dĂ©bit de 300 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 300 MB/S en envoi, les appels vers les fixes et l’application Orange TV est disponible pour 19,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Après cette pĂ©riode, le tarif revient Ă la normale, soit 29,99€ par mois. Pour ceux qui se contenteraient de l’ADSL, l’offre de base est aussi Ă 19,99€ par mois – sans remise la première annĂ©e.

Contrairement Ă la plupart des FAI traditionnels, Sosh ne demande aucun engagement de la part du client qui peut choisir Ă tout moment de rĂ©silier son abonnement. On apprĂ©ciera Ă©galement le menu « à la carte » de cet opĂ©rateur puisqu’il est possible de rajouter ensuite des options si l’on souhaite intĂ©grer davantage de services : 5€ par mois pour les appels vers les mobiles en illimitĂ©, 5€ par mois pour le dĂ©codeur + 160 chaĂ®nes sur la TV. En plus de ça, Sosh s’engage Ă prendre jusqu’Ă 100€ de frais de transfert d’un ancien opĂ©rateur en charge.

Voir l’offre Sosh

RED by SFR, sans engagement et en promo

Chez RED by SFR, on retrouve en ce moment une belle offre sur la box internet. Comme chez Sosh, elle est sans engagement mais elle a une particularitĂ© bien Ă elle : le tarif est valable Ă vie. Autrement dit, ce FAI n’augmente pas le tarif de son abonnement au bout d’une annĂ©e, il restera le mĂŞme tant que le client restera client chez lui.

En ce moment, la Fibre avec 200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 MB/s en envoi + appels illimitĂ©s vers les fixes est disponible pour 20€ par mois. Le client peut ici aussi rajouter des options supplĂ©mentaires : 5€ pour obtenir le très haut dĂ©bit (1 GB/s en tĂ©lĂ©chargement, 200 MB/s en envoi), 5€ pour obtenir les appels illimitĂ©s vers les mobiles, et 2€ par mois pour obtenir le dĂ©codeur TV 4K + 35 chaĂ®nes TV. Quant Ă l’offre ADSL, la box internet est facturĂ©e 15€ par mois. Ici aussi, le client bĂ©nĂ©ficie de 100€ de frais de transferts remboursĂ©s par RED by SFR.

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom avance 3 remises sur les box internet

Bouygues Telecom est un opérateur traditionnel. Contrairement à RED by SFR et Sosh qui sont des offres uniquement disponibles en ligne, les box internet de Bouygues Telecom se retrouvent également dans les boutiques. Elles sont au nombre de 3 : Bbox Fit, Bbox Must et Bbox Ultym. Ces trois box internet sont en réduction pendant la première année, pour le plus grand plaisir des nouveaux clients. Le détail des promotions actuellement valables :

Que ce soit pour la box internet Must ou Ultym, les deux proposent aussi une option sur la chaĂ®ne TV BeIn Sport : les clients peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette dernière moyennant 5€ par mois pendant les 12 premiers mois. C’est au moment de la finalisation de la commande qu’il est possible d’ajouter ce choix qui fera plaisir aux amateurs de sport.

Voir l’offre Bouygues