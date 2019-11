Box internet : appels illimités et débit 1 Gb/s, 22€ par mois à vie 🔥

Changer de box internet peut vous faire économiser bien plus que changer de forfait mobile. D’un opérateur à un autre, il est souvent difficile de comparer les offres d’abonnement tant les options sont nombreuses. Pour vous aider à réduire vos frais avant la fin d’année, nous vous présentons deux offres qui sont à couper le souffle. Attention, l’une des deux se termine déjà dans moins de 24 heures, il faut donc être hyper réactif.

Que ce soit RED by SFR ou Bouygues Telecom, ces deux fournisseurs d’accès internet ont des offres de box internet de qualité. En ce moment, ils ont même une très belle promotion qui ne pourra pas vous laisser indifférent. Il vous suffit de comparer ces offres avec votre abonnement actuel, et vous allez vite comprendre leur intérêt.

RED by SFR, une box internet dingue

Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif de forfaits mobiles, RED by SFR se distingue sur ce produit. Mais l’opérateur a également une box internet qui vient totalement bouleverser les offres des fournisseurs d’accès internet traditionnels. Avec la promotion en cours, c’est tout simplement un deal imbattable, et le fait que ce soit aussi sans engagement ne vient que renforcer son offre.

En l’occurrence, jusqu’à demain soir (18 novembre), la box internet de RED by SFR inclut la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 22€ par mois – pour la vie. Ce sont donc deux options, normalement facturées chacune 5€, qui sont incluses dans cette offre spéciale. Alors que la box internet est déjà hyper compétitive sans remise, cette offre spéciale est le summum. Il vous suffit de comparer avec votre offre existante pour comprendre qu’il n’y a jamais eu mieux.

Pour ceux qui veulent aussi avoir la TV dans leur box internet RED by SFR, il est possible de rajouter l’une des deux options (2€ pour 35 chaines, ou 4€ pour 100). Dans tous les cas, l’offre est toujours sans engagement – ce qui va à l’encontre de tous les acteurs classiques qui exigent un minimum de 12 mois d’engagement pour leurs box internet.

Pour voir la box internet de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom fait de la résistance

Pour ceux qui veulent partir pour un opérateur un peu plus classique, Bouygues Telecom fait en ce moment des promotions sur les 3 box internet de sa gamme. Mais contrairement à celle de RED by SFR, elles impliquent un engagement de 12 mois au minimum – et la promotion n’est pas garantie à vie. Cela n’empêche pas le fournisseur d’accès internet d’avoir une bonne réputation, et des offres qui répondent à tous les profils.

Si vous n’avez pas peur de devoir résilier au bout d’une année, Bouygues Telecom offre une Bbox Ultym du tonnerre. Pendant la première année, son tarif est vraiment très attractif, et cela vaut le coup. Si maintenant vous voulez être plus tranquille, vous pouvez partir pour une box internet moins onéreuse. Dans tous les cas, ces remises sont très ponctuelles, nous vous invitons à vite les consulter sur le site officiel de l’opérateur :

Voir l’offre Bouygues Telecom