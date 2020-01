Box internet : cette offre peut diviser votre facture par 2 🔥

Pour ce dĂ©but d’annĂ©e, les soldes profitent Ă ceux qui voudraient se munir d’une box internet. En ce moment, il y a des promotions assez gĂ©nĂ©reuses sur ces produits qui ont longtemps Ă©tĂ© opaques, chers et peu flexibles. Avec des acteurs comme RED by SFR ou Bouygues Telecom, vous pouvez mĂŞme diviser votre facture par deux si vous ĂŞtes malins. Ci-dessous, nous vous dĂ©taillons chacune des deux offres.

Voir l’offre RED by SFR

Une box internet flexible et accessible

Si vous cherchez une box internet qui soit simple Ă installer, pas cher et qui soit flexible sur les engagements, vous trouverez votre bonheur chez RED by SFR. Cet opĂ©rateur s’est fait connaitre pour ses forfaits mobiles avant de se diversifier avec cette box internet. Et aujourd’hui, force est de constater que c’est le meilleur sur le marchĂ© – avec une promotion actuellement qui lui permet de prendre encore un niveau d’avance en plus.

Pour en venir maintenant au dĂ©tail de cette box internet : elle s’accompagne de la fibre avec l’option Très Haut DĂ©bit (1 Gb/s en download, 400 Mb/s en upload), les appels illimitĂ©s vers les fixes et l’option « appels illimitĂ©s vers les mobiles » pour 22€ par mois. Autrement dit, vous avez le droit Ă deux options incluses dans le prix – qui sont normalement facturĂ©es 5€ en plus chacune. Avec cette offre spĂ©ciale soldes, votre box internet vous coĂ»te ainsi beaucoup moins cher pour une puissance qui est boostĂ©e. A noter qu’une option TV Ă 2€ ou 4€ est disponible sans obligation.

Si cette box internet connait un tel succès, c’est parce qu’elle est super flexible Ă tous points de vue. Tout d’abord, il faut savoir que RED by SFR offre le premier mois d’abonnement pour ce produit, ce qui laisse dĂ©jĂ la possibilitĂ© de le tester en toute simplicitĂ©. Ensuite, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com ne demande aucun engagement de la part du client – qui peut donc partir dès lors qu’il le souhaite. Avec cette flexibilitĂ©, il se distingue de tous les autres acteurs du marchĂ© qui exigent au minimum 12 mois de pĂ©riode d’engagement.

Enfin, le dernier avantage de cette box internet RED by SFR est que le prix affichĂ© est garanti Ă vie. Qu’est ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous aurez le prix de 22€ par mois aussi longtemps que vous resterez chez RED by SFR, en conservant tous les avantages du moment. Au final, l’Ă©conomie que vous pouvez faire est bien plus importante si vous restez longtemps avec l’opĂ©rateur.

Attention, cette box internet en soldes disparait dès lundi :

Voir l’offre RED by SFR

Bouygues Telecom positionné pour les soldes

Bouygues Telecom a une vision plus traditionnelle de la box internet, mais l’opĂ©rateur possède de très sĂ©rieux avantages. Pour ceux qui aiment avoir accès Ă un rĂ©seau de boutiques physiques, et ce qui apprĂ©cient le service client habituel, c’est un très bon choix. Pour le dĂ©but de l’annĂ©e, Bouygues Telecom offre une très belle rĂ©duction sur ses trois formules de box internet. Nous les listons une par une ci-dessous dans l’article.

Entre RED by SFR et Bouygues Telecom, les deux offres sont finalement assez diffĂ©rentes : elles rĂ©pondent Ă des profils de clients diffĂ©rents, c’est donc Ă vous de dĂ©terminer si l’une ou l’autre vous convient le mieux. Sur le long terme, et si vous n’avez pas de problème, RED by SFR sera la meilleure box internet. Sur le plus court terme, celle de Bouygues Telecom est très convaincante. Pour ceux qui veulent le top du marchĂ©, la Bbox Ultym est la box Ă dĂ©tenir.

Pour dĂ©couvrir la box internet Bouygues Telecom, c’est ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom