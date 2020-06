Box internet : comment diviser sa facture en 3 clics ?

La box Internet fait partie de ces produits qui sont difficiles à comprendre. Si le marché du forfait mobile est devenu plus transparent avec le temps, ce n’est pas clairement encore le cas pour les box. Toutefois, certains FAI font de vrais efforts pour que leurs formules soient plus accessible, tant côté prix que de la lisibilité. Ce week-end, SFR et sa marque low-cost RED by SFR s’illustrent avec 2 offres très compétitives. Changer d’opérateur est simple, cela ne vous prendra que quelques minutes.

Nous allons vous présenter plus en détail les box Internet en promotion ce week-end. Du côté de RED by SFR, vous êtes certain de trouver un prix mini à la carte et une grande flexibilité due au fait que la formule est sans engagement. Pour ce qui est de SFR, vous avez droit à une offre imbattable dont le prix n’est aussi bas qu’au maximum une fois par an – et pour quelques jours (il est même 2x meilleur que celui de RED by SFR).

SFR, une box Internet à 10 euros

La box Internet SFR actuellement en promotion n’a jamais été vue à un tel tarif chez l’opérateur par le passé. L’offre de base fait chuter le prix à 10 euros par mois au lieu de 38 euros pendant la première année, soit presque -75% de réduction dès le premier mois. Ce tarif est vraiment dingue et aucun des concurrents du fournisseur accès Internet ne propose une formule aussi basse. Cette dernière est encore plus séduisante que celle de RED by SFR, pourtant connu pour ses prix mini et considéré comme la filiale low cost de la maison mère.

Cette box Internet propose la Fibre avec le haut débit (500 mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et même 160 chaines TV (avec un décodeur). Il s’agit là d’une offre premium, surtout si on prend en considération le fait que la majorité des autres fournisseurs propose un débit limité à 200 Mb/s en téléchargement tout en faisant l’impasse sur l’offre TV. Baptisée « Welcome Back », cette offre publiée peu de temps après le fin du confinement est la parfaite occasion pour faire des économies tous les mois.

Comme vous pouvez le voir en regardant le détail de cette box Internet de SFR, l’offre flash se termine dans quelques jours à peine. Vous n’avez que peu de temps pour vous décider avant qu’elle ne disparaisse, alors il vaut mieux ne pas trop tarder. La promotion en cours représente 300 euros d’économie la première année par rapport au tarif habituel. En choisissant cette formule, vous êtes engagé auprès de SFR pendant un an. Toutefois, la remise dure sur une période de 12 mois, ce qui veut dire que vous profitez du prix mini pendant tout le temps de votre engagement. Par la suite, vous avez la possibilité de résilier sans difficulté avant que le prix ne remonte.

SFR propose aussi de rembourser 100 euros de frais de résiliation chez ancien fournisseur accès Internet. En somme, il prend en compte une partie conséquente du coût de résiliation pour que vous puissiez choisir cette formule et réaliser des économies dès la souscription au nouvel abonnement. Si vous n’avez pas la fibre, l’offre ADSL revient également à 10 euros par mois durant un an. Au-delà de cette période, le tarif de la formule remonte à 33 euros par mois.

RED by SFR, une box pour économiser à long terme

RED by SFR a beau être la filiale low-cost de SFR, sa box Internet ne propose pas un tarif aussi bas que celle proposée par sa maison mère. Toutefois, elle permet de réaliser des économies à long terme au-delà de la première année. En effet, SFR fait remonter son abonnement à 38 euros par mois au bout de 12 mois, ce qui n’est pas le cas chez sa marque qui conserve son prix barré.

Du côté de RED by SFR, vous avez aussi le droit à une importante réduction sur la box Internet. Il s’agit là de la deuxième meilleure offre du marché après celle de SFR, une belle coïncidence pour ce même groupe télécom. Actuellement, la box coûte 23 euros par mois au lieu de 36 euros pour la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et mobiles. De plus, RED by SFR vous offre le premier mois.

Si elle n’est pas aussi accessible que la box Internet de SFR, celle de RED by SFR se dote tout de même d’avantages non négligeables. Dans un premier temps, il faut savoir que cette formule est sans engagement de durée —même au cours de la première année. D’autre part, le prix n’augmente pas au bout d’un an et reste à 23 euros par mois, ce qui est plus intéressant que l’offre de la maison mère à long terme. Il faut également savoir que l’offre TV est une option qui revient à 2 euros de plus par mois pour 35 chaînes TV.

Voici le détail de la box Internet de RED by SFR :

Avec SFR et RED by SFR, vous avez aussi la certitude de bénéficier d’une bonne qualité de réseau pour une formule à la hauteur. L’autre différence entre les deux box Internet réside dans le support client. Chez SFR, vous avez la possibilité de vous rendre dans une boutique physique pour profiter d’une aide en cas de besoin, mais aussi en ligne pour une assistance premium. Chez RED by SFR, la formule reste plus basique, ce qui ne devrait pas poser de problème au vu des économies effectuées sur le long terme. La box Internet du FAI est particulièrement intéressante à long terme dès la fin de la fin de la première année.