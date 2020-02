Box Internet : diviser votre facture par 2, ça vous plait ? 🔥

Si le marché des forfaits mobile est devenu de plus en plus transparent au fil des années, les box Internet sont toujours souvent un peu complexes à comprendre. Malgré tout, ce sont les mêmes acteurs qui se cachent derrière les abonnements téléphoniques et les box. Il y a de belles opportunités ce week-end.

Les box Internet ont connu de grandes Ă©volutions, principalement grâce Ă l’arrivĂ©e de l’offre de RED by SFR. Sans engagement de durĂ©e, elle sĂ©duit aussi avec son prix beaucoup plus faible que la majoritĂ© de ses concurrents. Toutefois, Bouygues Telecom tente de rivaliser avec l’offre choc de son rival en dĂ©voilant d’excellentes rĂ©ductions.

RED by SFR, une box internet unique et accessible

Nous l’avons dit plus haut, RED by SFR se distingue grâce Ă sa box Internet sans engagement de durĂ©e – ce qui est Ă©galement le cas de son forfait mobile. Comme ce dernier, la box de la marque de SFR bĂ©nĂ©ficie d’un tarif garanti Ă vie qui vous Ă©vitera les mauvaises surprises. Avec ces caractĂ©ristiques, l’opĂ©rateur a cassĂ© les habitudes d’un marchĂ© qui prĂ©fĂ©rait dĂ©voiler des offres extrĂŞmement chères avec un engagement assez consĂ©quent.

La promotion sur la box Internet de RED by SFR devrait indĂ©niablement vous intĂ©resser si vous cherchez moins cher que l’offre Ă laquelle vous avez droit aujourd’hui. Auquel cas, vous verrez rapidement qu’il y a peu de chances que vous profitez en ce moment de la meilleure offre du marchĂ©. La promotion de RED by SFR revient Ă 23 euros par mois pour la fibre optique en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles. Autre avantage, le premier mois est offert.

D’ordinaire, l’offre de RED by SFR n’inclut pas le très haut dĂ©bit et les appels en illimitĂ© vers les mobiles, deux options qui sont facturĂ©es 5 euros chacune en temps normal. De plus, la box Internet qu’il propose dispose habituellement de 300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et en envoi, contre 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 400 Mb/s en envoi avec cette offre.

En somme, c’est le moment de profiter de cette excellente offre Ă 23 euros par mois, sachant que la box Internet de RED by SFR coĂ»te 33 euros par mois hors promotion. L’autre avantage rĂ©side dans le fait que ce prix est garanti Ă vie. Contrairement Ă beaucoup d’autre, le prix n’augmente donc pas au bout de quelques mois ou de quelques annĂ©es, ce qui reprĂ©sente de belles Ă©conomies sur le long terme. De temps en temps, RED by SFR vous proposera de nouvelles options payantes, mais vous saurez dans votre droit de les refuser et de conserver ce tarif avantageux.

Attention, l’offre sur la box Internet de RED by SFR se termine dĂ©jĂ ce lundi :

Bouygues Telecom, 3 box Internet Ă mini prix

Si les soldes sont terminĂ©es depuis peu, Bouygues Telecom fait comme RED by SFR et continue les promotions sur ses box Internet. La marque se dote d’offres plus traditionnelles que RED by SFR, tout en offrant le confort inhĂ©rent au choix d’un opĂ©rateur plus traditionnel. La promotion en cours devrait aussi vous faire sĂ©duire et basculer vers cette valeur sĂ»re.

Bouygues Telecom propose trois formules pour ces box Internet, comme c’est souvent le cas chez les fournisseurs d’accès traditionnels. De cette façon, chaque utilisateur peut trouver une offre qui correspond Ă ses besoins, ce qui veut dire que chacun paie un montant correspondant Ă la vraie utilisation de l’appareil. En choisissant la box Internet Bbox Fit, vous aurez droit au haut dĂ©bit (200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) et aux appels illimitĂ©s vers les fixes pour 14,99 euros par mois pendant un an. Suite aux 12 mois, le tarif passe Ă 26,99 euros par mois. La box en question requiert un engagement d’un an.

BaptisĂ©e Bbox Must, la deuxième offre comprend le très haut dĂ©bit (500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les mobiles et les fixes ainsi que 180 chaĂ®nes TV pour 19,99 euros par mois pendant un an. Comme la première box Internet, elle augmente et passe Ă 34,00 euros par mois suite Ă la première annĂ©e et demande un an d’engagement.

La troisième et dernière offre est indĂ©niablement la plus complète des box Internet avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement), les appels illimitĂ©s vers les mobiles et les fixes, le dĂ©codeur 4K avec 180 chaĂ®nes, le bouquet presse LeKiosk et une option supplĂ©mentaire au choix pour 24,99 euros par mois pendant un mois. Après un an, le tarif passe Ă 41,99 euros par mois. L’engagement est Ă©galement d’un an, comme les prĂ©cĂ©dentes.

Parmi ces trois offres, vous devriez trouver celle qui vous correspond au mieux tout en rĂ©pondant Ă votre envie d’avoir le confort apportĂ© par une box Internet Bouygues Telecom. Si vous souhaitez une box tout-en-un, vous pourrez vous orienter vers cette promo RED by SFR, sachant qu’elle est très compĂ©titive sur le long terme. Les box de Bouygues restent très intĂ©ressantes la première annĂ©e, pĂ©riode durant laquelle vous ĂŞtes engagĂ©, ce qui veut dire que vous pouvez quitter la marque avant l’augmentation des tarifs. De son cĂ´tĂ©, RED by SFR a l’avantage de proposer des tarifs garantis Ă vie.

Voici les box Internet de Bouygues Telecom :

