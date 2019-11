Box internet : Fibre 1 Gb/s à prix mini et « à vie », ça finit demain

Alors qu’on se rapproche de Noël, il est temps de chercher des économies un peu partout : la box internet fait partie de ces abonnements qui sont souvent très chers, et que l’on a tendance à laisser de côté. Et pourtant, les économies peuvent être assez gigantesques dans certains cas – en particulier si vous réussissez à trouver une offre peu cher, et valable à vie.

En effet, la plupart des opérateurs télécoms mettent en avant une box internet avec une remise sur les 12 premiers mois. Mais quasiment aucun d’entre eux n’est capable de proposer un prix transparent et juste, valable aussi longtemps que le client reste. Ci-dessous, nous vous mettons deux offres qui pourraient vous intéresser. Il suffit de comparer avec votre box internet existante et de faire les comptes : cela risque de vous surprendre.

RED by SFR : une box internet au top

RED by SFR est non seulement très compétitif sur sa gamme de forfaits mobiles, mais il est aussi l’un des meilleurs pour les box internet. En ce moment, il met en avant une offre promotionnelle qui rend son abonnement encore plus convaincant. Et le mieux dans cette histoire, c’est que ce prix très avantageux est valable à vie. RED by SFR ne demande en parallèle aucun engagement de durée, ce qui permet au client de partir à tout moment.

La promotion en cours chez RED by SFR permet d’avoir une box internet avec la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en débit montant) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. En temps normal, le très haut débit est facturé 5€ en plus tous les mois (par défaut, la box internet est équipée d’un débit de 200 Mb/s) et les appels vers les mobiles également.

Alors que la box internet de RED by SFR est déjà considérée sans aucune promotion comme l’une des meilleures (non seulement à cause de son prix, mais aussi en raison de sa flexibilité et sa transparence), elle est aujourd’hui très probablement la meilleure offre du marché français. A noter que cette remise est valable uniquement pour tous ceux qui souscrivent à cette box internet avant lundi soir, il faut donc être très réactif !

Pour voir la box internet de l’opérateur :

Voir l’offre RED by SFR

SFR, un acteur plus traditionnel

Si SFR et RED by SFR appartiennent au même groupe, les deux marques se positionnent de manière très différentes et elles sont en concurrence. Cela les pousse ainsi à faire mieux, et offrir à leurs clients un service de meilleure qualité. Les 2 opérateurs télécoms ont toutefois des cibles assez différentes et c’est pour cette raison que la box internet de SFR est aussi présentée d’une autre façon.

En l’occurrence, si nous en parlons aujourd’hui, c’est parce que cette box internet SFR est aussi en promotion. Contrairement au FAI RED by SFR qui offre une version unique, SFR met trois différentes formules en avant. Chacun peut donc en choisir une qui réponde à ses besoins, ce qu’on appréciera forcément.

Pour accéder à toute l’offre de box internet SFR :

Voir l’offre SFR