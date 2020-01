Box internet : surprise, la fibre 1 Gb/s est à prix cassé 🔥

Et si pour 2020, changer de box internet était la première bonne résolution que vous preniez ? Contrairement aux forfaits mobiles, la box internet est un produit qui est plus compliqué à appréhender pour le grand public. Ce qui est d’autant plus frustrant, c’est que c’est un produit assez cher – qui est un vrai coût pour un foyer. Pour vous aider à y voir plus clair, voici notre sélection des offres choc pour ce début d’année.

RED by SFR, la box internet irrésistible

Vous n’avez qu’à comparer votre abonnement actuel avec la promesse avancée par RED by SFR sur sa box internet : cette dernière sera (forcément) meilleure. Pour la fin d’année 2019, et le début de cette année, l’opérateur télécom a décidé d’avancer une offre encore jamais vue. C’est tout simplement la meilleure du marché, tant sur la qualité que sur la flexibilité de l’abonnement.

Avec RED by SFR, vous pouvez ainsi obtenir une box internet avec la fibre et l’option Très Haut Débit (1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en envoi) et les appels en illimité vers les fixes et mobiles pour 22€ par mois. C’est donc une remise de 30% par rapport au prix de base, qui lui-même est déjà parmi les plus compétitifs du marché. Pour couronner le tout, RED by SFR offre jusqu’à demain le premier mois d’abonnement.

Voir l’offre RED by SFR SFR

Quand on sait que les options THD et appels mobiles sont facturées en général 5€ par mois chacune, cette offre spéciale sur la box internet RED by SFR prend tout son sens. Mais au delà des caractéristiques techniques, il faut également souligner la flexibilité du produit : il est sans engagement, et le prix affiché en promotion est valable aussi longtemps que le client sera client Fibre chez RED by SFR. L’économie réalisable sur le long terme est assez incroyable, et vous n’avez pas besoin de changer de box internet pour conserver un prix faible.

La grande majorité des acteurs (voire la quasi-totalité) sur le marché de la box internet imposent une période d’engagement d’une année au minimum et les offres spéciales sont généralement limitées à la première année. Avec sa box internet, RED by SFR créé une mini révolution sur le marché. Cela n’empêche pas certains opérateurs plus traditionnels comme Bouygues Telecom de se démarquer avec des offres convaincantes pour un public qui cherche du confort.

Bouygues Telecom, le classique moderne

Bouygues Telecom a adopté une posture différente pour sa box internet, mais sa promotion actuelle la rend vraiment très convaincante. Il faut savoir que Bouygues Telecom est un FAI plus classique, et qu’il apporte un confort supplémentaire par rapport à un RED by SFR. Les clients qui ont des doutes peuvent facilement se rendre dans une boutique physique pour poser leurs questions, et ils bénéficient d’un support client premium.

A cela, les promotions en cours sur les différentes box internet du FAI sont tout à fait séduisantes : la première Bbox Fit inclut la fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes pour 14,99€ par mois. Cette offre est valable pendant un an, après quoi le prix passe à 26,99€ par mois. La période d’engagement est de 12 mois – après quoi il est possible de résilier.

La deuxième box internet de Bouygues Telecom est la Bbox Must : fibre avec très haut débit (500 Mb/s en téléchargement), appels illimités vers fixes et mobiles, 180 chaines TV à 19,99€ par mois pendant la première année. Au delà, le prix passe à 34,99€ par mois. Encore une fois, une période d’engagement de 12 mois s’applique. Enfin, la dernière box en promotion est la Bbox Ultym : très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), appels illimités vers fixes et mobiles, 180 chaines TV avec un décodeur 4K, LeKiosk et un bonus à 24,99€ par mois. Au delà de la première année, le prix est grimpe 41,99€ par mois.

Sur la première année, Bouygues Telecom est clairement l’un des opérateurs les plus compétitifs. Sa box internet Bbox Ultym, qui est probablement l’une des plus performantes du marché, est à seulement 24,99€ par mois. Si vous jugez ensuite que le prix est trop élevé au bout d’une année, vous pouvez toujours résilier puisque vous n’êtes plus engagés. Mais encore une fois, pour le confort, cette box internet de Bouygues Telecom est vraiment un très bon choix.

Pour voir la box internet Bouygues Telecom :

Voir l’offre Bouygues Telecom