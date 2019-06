Bras de fer judiciaire entre Apple et Spotify autour des commissions

Après une plainte du groupe suédois Spotify contre Apple qu’il accuse de pratiques anticoncurrentielles, la firme de Cupertino es sortie de sa réserve et a contre-attaqué.

Apple assure que Spotify ne paie que sur moins de 1%

En mars dernier la plateforme de streaming musical, Spotify, déposait une plainte à Bruxelles contre Apple. L’entreprise suédoise accusait notamment la firme à la pomme de pratiques anticoncurrentielles avec les commissions exigées sur tous les revenus générés par les éditeurs d’applications mobiles sur l’App Store. Le géant américain exige, en effet, un prélèvement de 30% pour un abonnement, un taux qui descend à 15% lorsqu’un utilisateur renouvelle son abonnement un an après.

Daniel Ek, le CEO de l’entreprise basée à Stockholm, juge ces « tarifs discriminatoires » et a donc demandé à Bruxelles une enquête pour concurrence déloyale car une telle ponction favorise évidemment le service maison, Apple Music. La réponse de Cupertino a tardé mais l’entreprise dirigée par Tim Cook s’est défendue et a contre-attaqué.

Apple a écrit à la commission européenne assurant qu’en réalité, Spotify contourne, dans la majorité des cas, le système de paiement de son Store en incitant à passer par le système de la plateforme suédoise. Selon les dires de la firme de Cupertino, en réalité, seulement 680.000 clients de la plateforme de streaming musical sur les 100 millions (selon une estimation datant du mois d’avril) paient une redevance à Apple et encore, seulement les 15 % et non pas les 30 % car étant des clients arrivée entre 2014 et 2016.

La marque à la pomme cherche donc à démontrer que seule une part infime des clients paie une redevance, accusant même le groupe de vouloir ne rien payer du tout. La balle est désormais dans le camp de la commission européenne qui pourrait décider, ou pas, d’ouvrir une enquête pour concurrence déloyale. Pour le moment, Spotify n’a pas réagit aux déclarations d’Apple…

