Brave : vous pouvez maintenant être récompensé en regardant des pubs sur Android

La société Brave veut réinventer la publicité en ligne et il y a trois mois, celle-ci a lancé un programme qui permet à son navigateur d’afficher des publicités respectueuses de la vie privée de l’utilisateur, et qui rémunère celui-ci. Mais dans un premier temps, ce programme n’était disponible que sur les versions pour ordinateurs du navigateur Brave.

Désormais, cependant, ces pubs seront aussi visibles sur la version pour Android. Et l’entreprise entend également proposer la même fonctionnalité pour les utilisateurs d’iOS.

En substance, lorsqu’un utilisateur choisit de participer au programme, il commencera à voir des publicités Brave Ads, et accumuler des jetons appelés BAT. Tous les mois, il sera possible de réclamer ces jetons générés grâce aux publicités affichées. Et ces jetons peuvent ensuite être utilisés pour récompenser des sites, des créateurs sur YouTube ou Twitch. Bientôt, il sera également possible d’échanger ces jetons contre des cadeaux tels que des bons d’hôtels.

Des notifications qui ne remplacent pas les bannières traditionnelles

Il est à noter qu’actuellement, les publicités Brave Ads ne remplacent pas celles qui sont affichées par les sites web. « Brave Ads ne remplace pas les publicités actuelles sur les pages Web, elles sont distinctes et uniques. Les utilisateurs les voient comme des offres sous forme de notifications. Lorsque les utilisateurs cliquent pour utiliser ces notifications, une annonce pleine page leur est présentée dans un nouvel onglet d’annonce du navigateur Brave », lit-on sur un billet de l’entreprise.

« La correspondance des annonces ayant lieu directement sur l’appareil de l’utilisateur, les données de l’utilisateur ne sont jamais transmises à qui que ce soit, y compris Brave », ajoute également celle-ci pour rassurer ceux qui sont préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles. D’autre part, l’utilisateur peut choisir combien de publicités par heure il verra (entre une et cinq publicités par heure).

On notera que Brave a également l’intention de proposer un service similaire à Google Adsense qui permettra aux éditeurs de monétiser leurs sites en vendant des emplacements publicitaires. Ces éditeurs auront droit à 70 % des revenus, 15 % seront versés aux utilisateurs et Brave aura également une part de 15 %.

Enfin, Brave a aussi l’ambition de proposer une fonctionnalité qui permettra d’échanger les jetons générés sur son navigateur avec de l’argent liquide.