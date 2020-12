Brésil : ces applications permettent de lutter contre l’insécurité

Les chiffres font froid dans le dos. En 2017, les autorités brésiliennes ont recensé 63 880 homicides dans le pays, soit une hausse de 2,9 % par rapport à l’année précédente. Surtout, cette violence explose puisque le Brésil n’en comptabilisait que 20 000 à l’aube des années 80.

Pris dans ces affrontements violents entre gangs, milices et policiers, les habitants sont aussi souvent des victimes indirectes. Rien qu’à Rio de Janeiro, 106 personnes ont été tuées par des balles perdues depuis le début de l’année.

Une fonction d’alerte pour éviter les zones dangereuses

Face à ce terrible constat, certains ont choisi de répondre en utilisant les nouvelles technologies. Ainsi, le MIT Technology Review revient sur l’exemple de la journaliste Cecilia Olliveira. Elle a créé une application désormais très populaire du nom de Fogo Cruzado.

L’objectif était alors de rédiger une enquête sur les victimes de balles perdues dans la ville de Rio. N’obtenant pas d’informations de la part des autorités, elle se décide à créer une feuille de calcul sur Google Docs afin de collecter des informations sur les lieux des fusillades et leurs victimes. Elle a par la suite reçu l’aide d’Amnesty International et le tableur est devenu une application. Celle-ci a depuis été téléchargée 250 000 fois.

L’intérêt le plus évident est d’alerter les utilisateurs d’un danger en cours ou d’une zone à éviter à l’aide de notifications. Pour assurer la fiabilité de cet outil, les informations sont vérifiées et recoupées par l’équipe de Fogo Cruzado et un réseau d’activistes bénévoles. Cette idée a depuis essaimé et le Brésil compte aujourd’hui plusieurs dispositifs du même type.

Outre cette fonction d’alerte immédiate, ces applications revêtent aussi une dimension plus politique. Elles fournissent en effet des informations intéressantes aux chercheurs qui peuvent ainsi les croiser avec les données officielles. Dans certains cas, elle viennent aussi en contrepoint des annonces des gouvernements locaux qui ont tendance à minorer les chiffres.