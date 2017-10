Bright, c’est le pari de fin d’année de Netflix. Une super-production avec Will Smith. Mais comment s’annonce-t-elle ? La diffusion de la bande-annonce nous en dit un peu plus.

Bright, une vraie super-production made in Netflix sortira sur la plateforme le 22 décembre prochain. Comment s’annonce le film avec Will Smith comme acteur principal ? On fait le point.

Des orcs et des elfes au programme

Dans un monde alternatif, les humains côtoient les elfes et les orcs. Un univers fantastique baigné de magie ou les différentes races devront collaborer pour sauver la planète. Un pitch somme toute très classique pour le film Bright, réalisé par David Byer pour Netflix. Ce qui est plus surprenant, c’est d’y retrouver Will Smith, plus habitué aux rôles de science-fiction. L’acteur y incarne le policier Ward qui devra collaborer avec un orc nommé Jakoby (joué par Joel Edgerton). Leur objectif ? Protéger une relique et lutter contre les forces des ténèbres.

Au reste du casting, on retrouve Noomi Rapace (Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes) et Edgar Ramirez (Zero Dark Thirty). Le scénario est lui l’oeuvre de Max Landis plus connu pour être le showrunner de Dirk Gently.

Est-il possible de sauver le soldat Will Smith sur Netflix ?

Mais, c’est surtout vers Will Smith que devraient être tournés les regards. Alors que Netflix a investi 90 millions de dollars dans ce tournage pour en faire son plus gros budget de l’histoire, l’acteur américain sera clairement attendu au tournant. Celui qui a longtemps été un des acteurs les plus bankables de Hollywood a clairement vu sa cote chuter ces dernières années, enfoncée par des ratés comme After Earth, Concussion ou Focus.

Une des ses moins mauvaises performances récentes est finalement Suicide Squad. Mais, s’il est ressorti positivement de ce film, c’est sans doute parce que l’ensemble était encore plus mauvais. Pas vraiment sûr que retrouver David Byer, le réalisateur soit une si bonne nouvelle. La bande-annonce n’inspire pas vraiment à l’optimisme, notamment sur le plan de l’humour.