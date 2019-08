Bugha le jeune champion du monde Fortnite victime de Swatting

Quand on dit que la bêtise humaine n’a pas de limite, le fait divers que nous allons vous raconter en est le parfait exemple. Il y’a trois semaines, l’événement c’était la coupe du monde de Fortnite qui fut suivie par des millions de joueurs et qui était même retransmise en direct… Dans le jeu ! Un week-end assez dingue qui a vu plusieurs joueurs, souvent bien jeunes, être récompensés et décernés meilleurs joueurs du monde. Parmi eux, le jeune Bugha âgé de seulement 16 ans. Malheureusement, quelques jours après sa belle performance, le jeune fut victime de Swatting.

Le Swatting ? Quelle-est cette pratique ?

C’est donc une bien triste pratique, qui vient des États-Unis et qui se répand dans le monde entier désormais. Le principe est très simple, des internautes récupèrent l’adresse postale d’un streameur, et lorsque ce dernier est en live, les internautes appellent la police et annoncent qu’un événement grave est en train de se dérouler. Prise d’otages, préparation d’attentat, et bien d’autres encore ! Ainsi, les forces d’interventions spéciales débarquent en plein live et arrête le streameur ce qui provoque une certaine panique et un certain stresse chez le joueur qui ne s’attend pas du tout à voir débarquer une dizaine d’hommes armés chez lui.

Pire encore, il est déjà arrivé que ce genre de canular provoque la mort. Il y’a quelque temps, un jeune streameur innocent fut victime de swatting. La police est arrivée chez lui et dans un mouvement de panique le joueur de 28 ans a reçu une balle qui le touchera mortellement. L’auteur du canular fut condamné à 20 ans de prison. Pour ceux qui souhaitent avoir une idée, voici une vidéo qui fut diffusée par Bibix, un streameur français qui fut victime de cette pratique en 2015.

Bugha victime de cette pratique

C’est donc le week-end dernier que le jeune champion du monde en solo de Fortnite, âgé de seulement 16 ans qui a remporté près de 3 millions de dollar fut victime de cette pratique. Alors qu’il streamé avec des amis, le jeune joueur arrête de parler, il laisse son clavier et sa souris en plan, et son personnage ne bougeait plus.

Quelques minutes plus tard, Bugha revient et annonce qu’il vient d’être swatté. Fort heureusement, un policier aurait reconnu le jeune garçon qui a permis une intervention rapide et aucune arrestation. De retour dans son live, le jeune garçon a donné quelques informations qui montre que ce genre de canular n’est pas à prendre à la légère.

Je viens d’être swatté […] Ils viennent vraiment avec des armes […] Ça fait peur, ils auraient pu juste me descendre.