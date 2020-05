BUILD 2020 : le point sur les nouveautés annoncées par Microsoft pour Windows et Office

Chaque année, Microsoft organise sa conférence BUILD afin de dévoiler les nouveautés de son écosystème devant une audience de développeurs. Mais comme d’autres entreprises, la firme de Redmond a dû annuler cet événement, et opter pour un format 100 % en ligne. Quoi qu’il en soit, le lancement de la conférence BUILD 2020 est une occasion pour Microsoft de présenter les principales nouveautés.

Bien entendu, Azure, son service de cloud computing, a fait l’objet de nombreuses annonces. Par exemple, Microsoft a évoqué un nouveau supercalculateur qui dispose de 285 000 cœurs CPU et 10 000 cœurs GPU. « Nous annonçons l’un des supercalculateurs d’IA les plus puissants au monde intégrés dans Azure. Développé en collaboration avec et exclusivement pour OpenAI, ce supercalculateur est spécialement conçu pour former des modèles d’IA distribués massifs, lui donnant tous les avantages d’une appliance dédiée associée aux avantages de la robuste infrastructure cloud moderne d’Azure », indique la firme dans un communiqué.

Mais Microsoft a également dévoilé quelques nouveautés pour les applications Office 365 et pour Windows.

Office 365 : le plein de nouveautés pour Teams

Ces derniers mois ont été assez particuliers pour l’équipe d’Office puisque le télétravail et la distanciation sociale ont rendu l’une de ses applications, Microsoft Teams, extrêmement populaire. Et lors du lancement de la BUILD 2020, la firme de Redmond a dévoilé quelques nouvelles fonctionnalités pour rendre Teams encore plus pratique.

Bientôt, Microsoft proposera des templates pour Teams. L’idée est d’aider les entreprises à créer rapidement des équipes sur cette application, en adoptant ces templates, avec des paramètres prédéfinis pour des cas d’utilisation comme les hôpitaux, la gestion de crise, ou encore les banques.

Microsoft a également dévoilé une série de nouveaux outils pour faciliter l’automatisation ainsi que l’utilisation et la création des bots sur Teams. Et désormais, ce service intègre un nouveau système pour gérer les rendez-vous virtuels. Cette fonctionnalité peut être pratique pour gérer les entretiens, les consultations médicales à distance, etc.

Et comme Teams peut être utilisé pour diffuser des visioconférences dans les médias, Microsoft lance NDI ou Network Device Interface. « NDI pour Microsoft Teams transformera une réunion Teams en une scène virtuelle en convertissant la vidéo de chaque participant en une source vidéo discrète pouvant être utilisée dans l’outil de production de votre choix: OBS, Wirecast, Xsplit, StreamLabs et bien d’autres. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser les réunions de Teams d’autres manières, notamment en organisant une diffusion professionnelle », indique Microsoft.

De son côté, Outlook se dote d’un équivalent de la fonctionnalité Smart Compose de Gmail, qui suggère des suites aux phrases saisies par l’utilisateur.

Outlook bénéficie aussi d’une intégration avec le réseau Yammer, ce qui permet de répondre aux conversations sur celui-ci, sans quitter la boite de réception e-mail.

Quant à Microsoft Edge, il bénéficie d’une nouvelle intégration avec le réseau social Pinterest. « Pinterest peut désormais fournir des suggestions au bas de votre collection, ce qui facilite la recherche de contenu similaire supplémentaire », explique la firme de Redmond. Le navigateur se dote également d’une barre latérale de recherche, qui permet de faire une recherche rapidement, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet, ainsi que d’une fonctionnalité qui permet de basculer facilement entre un profil personnel et un profil professionnel sur le navigateur.

Microsoft a aussi profité de son événement en ligne pour dévoiler une nouvelle application : Microsoft Lists. En substance, il s’agit d’un tableau qui pourrait aider les entreprises à mieux s’organiser.

Windows : focus sur les développeurs

En ce qui concerne Windows, la principale annonce de Microsoft était Project Reunion. Il s’agit de la nouvelle vision de Microsoft pour faciliter le travail des développeurs qui ciblent Windows 10 en rapprochant les applications de type Win32 et les applications universelles Windows. « Au cours des dernières années, nous avons brisé la barrière entre Win32 (également appelé API Windows) et les API de la plateforme Windows universelle (UWP). Project Reunion étend cet effort pour faciliter la création d’une excellente application Windows », explique la firme de Redmond.

D’autres annonces, pour aider les développeurs d’applications à être plus productifs, ont également été faites, comme Windows Terminal 1.0, Microsoft PowerToys (0.18), ou encore la prise en charge des applications Linux GUI (pour permettre aux développeurs d’utiliser leurs applications Linux sur Windows (comme les IDE).

On notera que la firme de Redmond vient aussi de lancer Microsoft Cloud for Healthcare, une nouvelle offre cloud spécifiquement conçue pour le domaine de la santé. Cette offre inclut par exemple la gestion des consultations par télémédecine avec Teams.