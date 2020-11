Ça devait arriver, les stories débarquent sur Spotify…

Si vous êtes du genre précoce, vous avez peut-être déjà commencé à écouté les « hits de Noël » sur Spotify (ou ailleurs). Le géant du streaming audio propose en effet sa playlist « Christmas Hits », pour s’ambiancer avant le jour J. L’occasion de faire exploser le nombre d’écoutes de All i Want for Christmas de Mariah Carey ou encore de Last Christmas de Wham, mais aussi de découvrir… les Stories.

Des Stories aussi sur Snapchat… forcément…

En effet, si les utilisateurs de Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat et même Twitter (via les Fleets) ont droit aux indispensables Stories, c’est le cas également de Spotify. Le fonctionnement est toutefois un peu différent ici, et se manifeste actuellement sur la playlist Christmas Hits.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

En ouvrant la playlist depuis un smartphone Android ou iOS, un petit encart sur la partie supérieure de l’écran permet de lancer une petite vidéo. Cette dernière permet à divers artistes (Kelly Clarkson, Jennifer Lopez, Meghan Trainor…) de partager leurs meilleurs souvenirs de Noël, et aussi d’exhiber pour certains de très beaux pulls.

Evidemment, Christmas Hits n’est pas la seule playlist Spotify à « profiter » de ces Stories, et on peut également en retrouver sur Tear Drop ou encore sur Good News de Megan Thee Stallion. Spotify a tenu à confirmer qu’il s’agissait là d’une fonctionnalité encore en cours d’expérimentation.

« Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur« , a déclaré un porte-parole de Spotify dans un communiqué. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur nos projets futurs pour le moment. »

A voir maintenant si Spotify va démocratiser ce système de Stories ou non.