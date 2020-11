Ça se précise pour la caméra rétractable de Xiaomi

Xiaomi va-t-il devenir le roi de la photo sur mobile à la place de Huawei ? En tout cas, force est de constater que le constructeur chinois essaie d’innover dans ce domaine. Celui-ci est l’un des premiers constructeurs à utiliser la caméra pour smartphones de 108 mégapixels proposée par Samsung.

Et avec le Mi 10 Ultra, Xiaomi s’est même positionnée à la première place du classement de DXoMARK, qui teste les caméras de smartphones, avant que le Mate 40 Pro de Huawei ne dépasse son modèle sur ce classement.

En tout cas, Xiaomi a réalisé d’impressionnants progrès dans le domaine de la photo. Et le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Celui-ci s’apprête déjà à déployer une nouvelle innovation : un smartphone avec une caméra rétractable. Il y a quelques jours, nous avons relayé une publication de Xiaomi sur un réseau social chinois dans laquelle le constructeur dévoilait cette caméra rétractable.

Et cette semaine, Xiaomi a également évoqué cette prouesse technologique sur Twitter. « Inspiré des conceptions d’appareils photo traditionnels, nous vous présentons maintenant l’objectif rétractable à grande ouverture équivalent de 120 mm! Optimisé avec une plus grande ouverture et un stabilisateur amélioré, vous pouvez désormais capturer de meilleurs portraits et des images à faible éclairage », écrit le constructeur pour commenter une vidéo dans laquelle il présente le nouveau capteur.

Inspired by traditional camera designs, we now introduce you the 120mm-equivalent retractable wide-aperture lens! Optimized with bigger aperture and upgraded stabilizer, you can now capture better portraits and low light images.

Et ce n’est pas tout. Xiaomi évoque aussi un objectif telemacro qui, selon ses explications, pourrait permettre d’avoir une expérience de niveau professionnel.

We are also proud to introduce this powerful telemacro lens that could help to archive professional-level photography experience. Would you like to see more technology like this in the future?

Alors, Xiaomi, futur numéro un ?

En tout cas, le constructeur semble avoir hâte de proposer ces nouvelles technologies sur ses appareils. Mais pour le moment, on ne sait pas quand le premier smartphone Xiaomi avec caméra rétractable ou profitant de son nouveau télémacro sera disponible.

Contrairement à d’autres constructeurs, Xiaomi aime bien donner un petit aperçu de ses recherches. Mais malheureusement, celles-ci peuvent mettre du temps à arriver sur des produits commerciaux.

Par exemple, Xiaomi a déjà montré un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois, en 2019. Mais jusqu’à maintenant, le produit n’est pas arrivé. Cela fait aussi un moment que le constructeur chinois évoque les caméras frontales invisibles, mais le premier modèle utilisant cette technologie n’arrivera que l’année prochaine.

En attendant, un Redmi Note avec une caméra de 108 mégapixels

En attendant, la caméra de 108 mégapixels, qui était jusqu’à maintenant réservée aux smartphones haut de gamme, devrait débarquer sur un appareil abordable de la série Redmi Note 9.

C’est ce qui est suggéré par de nombreuses rumeurs. Celles-ci indiquent également que l’appareil aura un écran de 120 Hz, une autre caractéristique qu’on a surtout sur les modèles premium mais qui arrive petit à petit sur des appareils abordables comme le Poco X3.