Ça se précise pour les prochains Redmi Note 9

Aujourd’hui, Xiaomi fait partie des plus importants constructeurs de smartphones dans le monde. Et ce succès, il ne le doit pas uniquement à ses smartphones haut de gamme, comme le Xiaomi Mi 10T Pro, mais également aux appareils plus abordables, comme le Poco X3 NFC, ou les appareils Redmi Note.

D’ailleurs, les Redmi Note font aujourd’hui partie des smartphones les plus vendus dans le monde. De ce fait, il est tout à fait logique que Xiaomi continue de miser sur ces appareils.

Actuellement, une rumeur suggère que le constructeur d’apprêterait à lancer de nouvelles variantes du Redmi Note, dont un modèle très performant qui sera équipé d’une caméra de 108 mégapixels, et d’un écran de 120 Hz.

Et aujourd’hui, cette rumeur se précise. Dans un article publié aujourd’hui, nos confrères d’Android Authority relaient de nouvelles infos provenant de Digital Chat Station, et qui incluent les fiches techniques présumées de deux variantes du Redmi Note 9 que Xiaomi s’apprêterait à lancer.

Un Redmi Note avec un écran 120 Hz et une caméra de 108 mégapixels

L’une de ces variantes, avec la caméra principale de 108 mégapixels et un écran de 120 Hz, serait très proche des modèles haut de gamme. L’appareil serait doté d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif. Cela signifie que si ce taux peut atteindre 120 Hz, ce qui permet d’avoir des animations extrêmement fluides, celui-ci peut également baisser jusqu’à 30 Hz lorsque cela suffit.

Le taux d’échantillonnage de l’écran tactile serait de 240 Hz. Et en façade, il y aurait une caméra de 16 mégapixels. Sur le dos, il y aurait la caméra de 108 mégapixels et trois autres capteurs.

Le tout serait propulsé par un processeur Snapdragon 750G. Et la batterie aurait une capacité de 4 820 mAh. La recharge de cette batterie se ferait à 33W.

Une version améliorée du Mi 10T Lite ?

Si tout cela vous rappelle quelque chose, c’est normal. En effet, le Mi 10T Lite de Xiaomi a presque les mêmes caractéristiques, mais sans la caméra principale de 108 mégapixels. D’ailleurs, il est tout à fait possible que ce nouveau smartphone Redmi ait aussi un design très proche de celui du Mi 10T Lite. Le prix de cet appareil pourrait aussi être proche de celui du Mi 10T Lite, qui coûte 300 euros en France.

Sinon, Xiaomi aurait aussi prévu une autre variante du Redmi Note 9 avec une fiche technique un peu plus modeste. Celui-ci aurait un écran plus petit, d’une diagonale de 6,53 pouces. Il n’est pas certain que cette autre variante aura aussi un taux de rafraichissement de 120 HZ. Et sur le dos, il y aurait une caméra principale de 48 mégapixels.

Bien entendu, en attendant une annonce officielle de Xiaomi, ces informations sont encore à considérer avec prudence. Mais étant donné la popularité des smartphones Redmi Note, il serait logique que Xiaomi continue d’améliorer cette gamme en proposant de nouvelles fonctionnalités.