Cadeau de Noël : la console PS4 de Sony en promo à -40% chez Fnac 🔥

Alors qu’on est maintenant proche de Noël, il est temps de finaliser ses cadeaux : la PS4 de Sony (ou PlayStation 4) fait chaque année partie des meilleures ventes chez tous les grands marchands comme Fnac, Darty et Cdiscount. Ces derniers proposent en ce moment une belle remise sur la célèbre console de jeux, qu’elle soit dans un pack ou toutes seules. Les réductions montent jusqu’à 40% par rapport au tarif habituel.

Ci-dessous, les promotions en cours sur la PS4 chez Fnac et Cdiscount :

La PS4 est la console de jeux qui s’est le mieux vendu dans le monde, et ce sont plus de 80 millions d’exemplaires qui ont été écoulés jusqu’à date. Parmi les différents modèles de consoles, il existe des variations – notamment au niveau du stockage et au niveau de la qualité de l’image. En l’occurrence, la PS4 Pro supporte la 4K et le HDR – ce qui n’est pas disponible sur la PS4 classique. Cette dernière reste cependant meilleure au niveau des ventes, car le contenu en 4K est parfois limité et parce qu’elle est moins chère. Que ce soit sur la PS4 ou la PS4 Pro, tous les jeux peuvent tourner sans aucun problème.

La console PS4 de Sony, must have ce Noël ?

La PlayStation 4 connaît toujours un grand succès en fin d’année. Que ce soit pendant le Black Friday ou au début du mois de décembre, la PS4 de Sony figure toujours parmi les meilleures ventes des principaux marchands présents en France : Amazon, Fnac ou encore Cdiscount classent la console parmi le Top 15 des meilleures ventes.

Si elle se positionne encore devant la Xbox One de Microsoft, la PS4 affronte en ce moment une vive concurrence avec la Nintendo Switch. Cette dernière est cependant assez différente puisqu’il s’agit d’une console de jeux portable que l’on peut emmener partout. L’écran n’est donc pas le même, et les usages sont donc aussi différents. Et pourtant, au niveau du prix, la Switch est plus chère que la PS4 de Sony. Cette dernière est en même temps en forte réduction, ce qui n’est pas le cas pour l’autre.

En 2019, certains anticipent également que la console Nintendo sera plus vendue que la PlayStation 4. Cette dernière sera cependant la première à dépasser les 100 millions de ventes, ce qui est un exploit en lui-même. L’un des porte-paroles de Sony a d’ailleurs affirmé qu’il espérait franchir les 96 millions d’unités vendues dès la fin de cette année fiscale. Bref, Sony est un mastodonte de l’industrie, et la PS4 a encore de très beaux jours devant elle. Tous les plus grands jeux sont adaptés à la console, et ça n’est pas prêt de changer.

La PlayStation 4 dans un bundle avec des jeux vidéos

Comme vous pouvez le voir, les marchands aiment régulièrement associer la PS4 avec des jeux tels que FIFA 19, Red Dead Redemption 2 ou des accessoires. Que ce soit des manettes ou encore le casque de réalité virtuelle, le PSVR, le fabricant japonais offre des packs qui permettent de réaliser parfois jusqu’à 40% d’économies. Alors qu’on se rapproche de Noël, ces remises permettent de faire de très beaux cadeaux de Noël avec des tarifs plus accessibles.

Alors que les grands magasins ont enregistré une chute de la fréquentation de 17% sur le dernier samedi en raison des manifestations à travers toute la France, il n’hésite pas à soutenir leur chiffre d’affaires de décembre avec des promotions encore plus généreuses sur internet. C’est le moment d’en profiter, il sera peut-être trop tard après.

Une console de type PS4 avec 40% de remise immédiate, c'est tout simplement du jamais vu à cette période de l'année. Chez Amazon, elle a expiré au bout de quelques heures. Il reste encore quelques unités à la Fnac, chez Darty et sur Cdiscount. Sur chacun des packs, ce sont plus de 100€ de remise immédiate qui seront appliqués.

