Californie : les électeurs estiment que les chauffeurs VTC sont bien des indépendants

C’est un scrutin important pour le futur de la « gig economy » (économie à la tâche en Français). Hier, les électeurs californiens devaient se prononcer sur la proposition 22, un référendum local qui dispenserait des entreprises comme Uber et Lyft de traiter ses chauffeurs VTC comme des employés. Pour rappel, le golden state a voté une loi en 2019 qui vise à traiter ces derniers comme des salariés et non des indépendants. Cela change la donne car il peuvent espérer pouvoir bénéficier d’une assurance santé payée par leurs employeurs.

Uber et Lyft auraient mené une « dirty campaign »

Ce texte a été vivement critiqué par ces grandes compagnies qui ont donc décidé de contre-attaquer via ce scrutin local. Pour être certain de l’emporter, elles n’ont pas hésité à dépenser la somme colossale de 200 millions de dollar, soit un montant quasi inédit pour un tel vote. Elles ont fini par l’emporter et les électeurs ont approuvé cette proposition 22.

Concrètement, les chauffeurs ne bénéficieront pas du statut d’employé mais ils obtiendront néanmoins quelques avantages tels que des gains horaires minimums. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Uber promet également une contribution pour l’assurance santé des chauffeurs qui travaillent au moins 15 heures par semaine.

Dara Khosrowshahi, Uber's CEO, is yet to release a statement — but did retweet a message from @Jason that refers to California assemblywoman @LorenaAD80 as a "grifter". pic.twitter.com/vhc7gYVHPx — Dave Lee (@DaveLeeFT) November 4, 2020

Pour s’assurer la victoire, ces grandes firmes n’ont pas hésité à brandir la menace de quitter la Californie. Certaines méthodes de « dirty campaign » ont également été dénoncées par leurs opposants. Ainsi de mystérieux e-mails ont été envoyé à des électeurs progressistes pour les aider à faire leurs choix. Ils reprenaient des slogans et des thématiques chères à Bernie Sanders pour faire campagne en faveur du oui. Un comble lorsque l’on sait que ce dernier soutenait fermement le camp du non. Pour la suite, il sera intéressant de voir comment réagissent les autorités de Californie qui se sont beaucoup engagées sur ce dossier.