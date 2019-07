Après le scandale Cambridge Analytica, Facebook aurait trouvé un arrangement avec la FTC (Federal Trade Commission), le régulateur américain du commerce. Celui-ci aurait accepté que Facebook paie une amende de 5 milliards de dollars pour régler l’affaire, d’après les sources de plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal.

5 milliards de dollars, c’est énorme. Et c’est également la plus grosse amende de la FTC écopée par une société de nouvelles technologies. Mais à l’échelle de Facebook, ce serait un montant relativement petit. Ou alors, on s’attendait à pire.

Une petite amende de 5 milliards de dollars

Aussi, comme le rapportent nos confrères de The Verge, l’information n’a pas fait baisser l’action de Facebook mais bien au contraire, cela semble avoir rassuré les actionnaires de l’entreprise. Et cela a inspiré de nombreux commentaires sur Twitter.

« Le fait que les actions de Facebook ont grimpé au lieu de couler avec les nouvelles de la FTC est la véritable actualité », a par exemple commenté ce journaliste du New York Times.

the fact that fb shares surged instead of sank on the FTC news is the story https://t.co/SztA1iAyOg pic.twitter.com/qDrzaR8J4Q — rat king (@MikeIsaac) July 12, 2019

« La FTC vient de donner à Facebook un cadeau de Noël cinq mois à l’avance », écrit ce membre du Congrès.

The FTC just gave Facebook a Christmas present five months early. — David Cicilline (@davidcicilline) July 12, 2019

« Soyons honnêtes : cet arrangement est une victoire pour Facebook. Il suffit de regarder les marchés. Dans les 15 premières minutes après que cet arrangement a été évoqué, la valeur de Facebook a augmenté de plus de 5 milliards de dollars », proteste également la sénatrice Elizabeth Warren.

Let’s be honest: this settlement is a victory for Facebook. Just look to the markets. In the first 15 minutes after the settlement was reported, Facebook’s market value went up by more than $5 billion. — Elizabeth Warren (@SenWarren) July 12, 2019

Comme le rappelle The Verge, Facebook a totalisé 15 milliards de dollars de revenus durant le dernier trimestre et réalisé 22 milliards de dollars de bénéfices en 2018. « La plus grande amende infligée par la FTC dans l’histoire du pays représente essentiellement un mois de chiffre d’affaires de Facebook », écrit le site. Et cela n’a visiblement fait que rendre Mark Zuckerberg encore plus riche (avec la montée de l’action Facebook).