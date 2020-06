Canva devient la plus importante entreprise technologique privée d’Australie

Aujourd’hui, même si vous ne savez pas vous servir des nombreux logiciels proposés par Adobe ou Affinity, vous n’avez plus d’excuses pour réaliser une identité visuelle réussie, et ce notamment grâce à un service qui prend de plus en plus d’ampleur : Canva.

La startup australienne spécialisée dans le design graphique assisté, vient de boucler un nouveau tour de table à 60 millions de dollars ce qui lui permis de doubler sa valeur qui était de 3,2 milliards de dollars. Grâce à cela, Canva est devenue la plus importante entreprise technologique privée d’Australie.

Pour la petite histoire, Canva a été fondée en 2012 par Mélanie Perkins, Clifford Obrecht et Cameron Adams, puis lancée dans le monde entier dès 2013. Canva permet de créer vos propres bannières, logos, et autres visuels pour les réseaux sociaux sans passer par des logiciels complexes. Canva tire son succès de son modèle freemium qui permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités gratuitement et certaines bien plus performantes en payant.

Aujourd’hui, en plus de proposer ses services aux particuliers, Canva travaille en collaboration avec de nombreuses grandes entreprises comme Hubspot Inc, Warner Music Group Corp, Skyscanner Ltd ou encore American Airlines Group Inc.

Quel avenir pour Canva ?

Clifford Obrecht explique que Canva compte à ce jour 1,5 million d’abonnés payants dans le monde. En s’inspirant des nouvelles technologies proposées notamment par Figma, Canva prévoit d’étendre les fonctionnalités en permettant aux utilisateurs de collaborer sur des travaux en temps réel.

M. Obrecht déclare : « Maintenant, vous pouvez avoir des centaines de personnes qui travaillent en même temps ». Surtout que Canva a su rapidement réagir avec la pandémie de COVID-19 en proposant un outil de brainstorming qui selon Obrecht « remplace en quelque sorte le fait que tout le monde se tienne debout autour d’un tableau blanc et mette des notes autocollantes pour trouver une idée. Nous en avons fait une version numérique. La fonction de collaboration simultanée est en train de prendre son envol ».

À présent, plus de 30 millions d’utilisateurs se servent de Canva chaque mois, et l’entreprise basée à Sidney continue de s’agrandir puisqu’elle a récemment fait l’acquisition des banques d’images Pexels et Pixabay.