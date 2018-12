Captain Marvel : analyse du deuxième trailer

Je vous propose de passer au crible la deuxième bande-annonce de Captain Marvel qui sortira en France le 6 mars 2019.

Même si j’ai prévu une partie finale pour cet article, consacrée aux théories qui me semblent relever le plus de spoilers, sachez tout de même que ce genre de lecture n’est pas faite pour vous si vous ne souhaitez rien savoir d’un film à l’avance !

Captain Marvel : la toute-puissance !

Captain Marvell est donc une super Saiyan, on y a tous pensé ou presque, ce sera la Goku du MCU et je dois dire que visuellement c’est super impressionnant.

Même si dans l’ensemble les effets sont très convaincants, je dois avouer que le rendu des Skrulls est peut-être un peu limite. Dans ces quelques images, on a plus l’impression d’être face à des masques que des extraterrestres, reste à juger plus sereinement au moment de la sortie.

Personne n’en avait besoin, mais ce trailer nous confirme que le coup de poing ne s’explique pas par le simple plaisir de racketter le 4ème âge dans le RER, mais par la révélation, oh surprise, que la vieille dame est un Skrull et de toute évidence, le Skrull moyen est plus balèze que la mamie lambda, même si j’en connais certains qui ont vraiment la tête dure.

Le combat n’en restera pas là d’ailleurs puisque c’est toujours sous cette apparence innocente que l’extraterrestre polymorphe tentera de prendre la fuite sur le toit du train et que Carol l’y poursuivra.

Enfin bon, je dis « Carol », mais ce n’est pas le nom qu’elle portera à ce moment-là, il devrait plutôt s’agir de « Vers », mais c’est un point que je développerai dans la partie spoilers…

Quoi qu’il en soit, cette poursuite doit se dérouler relativement peu de temps après le crash de Carol sur terre, celui que montrait le début du premier trailer.

Captain Marvel ou plutôt… « VERS »

En effet, elle doit considérer la Terre comme une planète parmi tant d’autres et ne pas se préoccuper que les indigènes que nous sommes la voient dans sa tenue de la Star Force. Une Star Force qui se compose, de gauche à droite, Korath, Att-Lass, Vers, Bron-Char, et Minn-Erva.

Vers reste concentrée sur son objectif, celui de localiser un ou plusieurs Skrulls, mais Nick Fury finira par mettre la main sur elle. Le dialogue dans la voiture permet de poser les bases de l’exposition pour le spectateur moyen qui ne connaît rien à ce nouveau contexte et si on en croît alors Vers, les Skrulls ce sont les méchants et les Kree, ce sont les nobles et héroïques guerriers de l’espace.

De la propagande que Vers récite, mais reste à voir la vérité qui se cache derrière tout cela.

Au final, la principale révélation de cette deuxième bande-annonce par rapport à la première reste le personnage d’Annette Bening. On l’attendait comme la mère de Carol Danvers, mais apparemment, c’est plus compliqué !

Du sang bleu dans les veines ?

La version qu’elle lui propose, c’est que l’Empire Kree l’aurait récupérée, seule et sans mémoire, pour lui offrir une seconde vie et accroître ses capacités comme sa longévité. Pour le rendre meilleure, de la même façon qu’on boosterait un ordinateur ou un moteur.

Le détail qui retient l’attention ici, c’est évidemment ce sang bleu-vert qui coule de la narine de Carol Danvers. Un peu plus loin, on découvre pourtant un autre plan sur lequel le sang de Carol semble d’une couleur normale pour une humaine.

Plusieurs remarques à ce sujet. Tout d’abord, Carol Danvers était pilote de chasse, de toute évidence, elle était humaine à ce moment et avait un sang normal.

Si elle avait eu le sang bleu vert, elle l’aurait su d’une part et surtout elle aurait fini comme cobaye de laboratoire au fin fond d’une base secrète dans le désert du Nevada…

Du coup, on peut en déduire que la couleur de son sang aurait brutalement changé, ce qui implique a priori une explication très proche de sa première origine dans les comics, à savoir l’explosion d’une machine qui fusionne son ADN avec celui d’un Kree, Mar-Vell premier du nom.

Quant à savoir avec qui l’ADN de Carol pourrait fusionner dans le film, je reviendrai dans la partie spoiler sur les candidats les plus probables.

Dans le prolongement de cette logique, Carole n’aurait donc pas un parent humain et un parent Kree, contrairement à la version plus récente de ses origines dans le dernier run de comics.

Evidemment, il reste l’éventualité que le souvenir et donc les images qu’on nous montre soient fausses et dans ce cas, tout reste possible.

Je n’en ai pas fini avec cette fameuse explosion, en effet, son apparence, superbement rendue à l’écran, laisse clairement supposer un lien avec une forme d’énergie issue du royaume quantique. Les similitudes visuelles sont assez frappantes, notamment en comparaison de l’incident qui donne ses pouvoirs à Ghost dans Ant-man et la Guêpe.

Quoi qu’il en soit, il est déjà établi que les pouvoirs de Captain Marvel seront liés au royaume quantique et cela devrait prendre une importance toute particulière dans Avengers 4.

Annette Bening, l’intelligence suprême ?

Je reviens maintenant sur Annette Bening pour questionner les raisons d’une telle apparence. Pourquoi ce visage d’une femme caucasienne d’un certain âge alors que chez les Kree, ceux qui ont la peau bleue sont souvent vus comme supérieurs, tout du moins dans les comics ?

On ne connaît pas le nom du personnage d’Annette Bening, mais il existe deux hypothèses également intéressantes.

La première, elle serait Mar-Vell et d’une façon ou d’une autre, c’est plus tard pour lui rendre hommage que Carol déciderait de prendre le surnom de Captain Marvel.

La seconde, qui me convainc davantage pour le moment, serait que cette apparence ne soit qu’une projection pour donner forme à l’Intelligence Suprême, cette intelligence artificielle composée des cerveaux des Kree les plus éminents de l’histoire et agrégée par une sorte de super ordinateur qui dirige l’Empire Kree.

Dans ce cas, l’apparence choisie peut certainement varier et celle-là pourrait n’avoir d’autre objectif que de rassurer Vers, éventuellement en prenant l’apparence de sa véritable mère biologique, récupérée dans les informations perdues au fond de sa mémoire, afin de la convaincre de la véracité des mensonges encore répétées.

Il est clair que depuis son crash, Vers vit depuis des années comme membre de la force d’élite des Kree. On aperçoit sans doute Hala, la principale planète des Kree et c’est sans doute là qu’elle rencontre le personnage d’Annette Bening.

On la voit en action en tant que parfait soldat exécutant les missions de destruction de l’Empire sans se poser de question. Le tout est entrecoupé de la notion de bribes de souvenirs de sa vie terrienne et de cette machine qui semble influer sur son cerveau.

Machine à délaver le cerveau ?

On avait vu cette machine dans le premier trailer, mais là encore, même si on aperçoit cette fois un Skrull à proximité, il est difficile d’affirmer avec certitude s’il s’agit d’une machine des Kree ou des Skrulls.

Comme je l’avais déjà souligné dans l’analyse de la première bande-annonce, les Skrulls auraient tout intérêt à ce que Carol retrouve la mémoire afin de la retourner contrer les Kree et c’est peut-être ce à quoi sert cette machine, pour annuler le conditionnement mental que Vers subit depuis des années.

Ce qui est clair, c’est que ce trailer nous montre Carol qui combat des soldats Kree et du coup, la surprise ne pourra plus provenir de sa position non pas de neutralité, mais disons de rejet du conflit millénaire et stérile qui oppose les Kree et les Skrulls et menace d’engloutir la Terre.

Le message final est on ne peut plus clair, elle veut mettre un terme à cet affrontement en bousillant les vaisseaux de tout le monde en personne, ce à quoi assiste Ronan l’accusateur depuis un hublot.

Carol partira à la recherche de son passé aidée de Nick Fury, mais sur le chemin, il prendra le temps de faire des papouilles au chat nommé Goose en clin d’œil à Top Gun. Sachant que l’action se déroule en 1995, pourquoi pas.

Reste à voir si ce chat n’est rien d’autre qu’un chat, mais je vous préviens, maintenant on passe dans la partie spoilers un poil plus hardcore.

Attention, spoilers possibles !

Revenons sur les noms des personnages puisqu’il y a des raisons pour que Marvel reste si discret à leur sujet. Des images de marketing pour des figurines Funko Pop ont révélé que Carol Danvers serait nommé Vers et que le personnage de Jude Law serait Yon-Rogg.

Yon-Rogg, c’est le méchant initial dans les comics Captain Marvel et pour le moment, tout laisse à penser qu’il sera celui à l’initiative de la manipulation et du mensonge qu’est devenue la vie de Carol.

Si elle s’appelle Vers, c’est certainement parce qu’elle a conservé un fragment de la plaque d’identification militaire qu’elle portait au moment du crash, celui portant la fin de son nom de famille.

Le trailer nous la montre retrouver l’autre partie de cette plaque et au vu de la photo en arrière-plan, il est possible que ce soit chez Maria Rambeau, qui aura sans doute un peu plus vieilli que son ancienne camarade d’escadron et dont la fille, Monica, pourrait être née et avoir grandi entre temps.

Carol serait une sorte de projet d’étude de Yon-Rogg, un projet qu’il suit de très près. Sur cette image, on aperçoit une sorte de puce implantée au niveau du coup, une puce qui rappelle le design de ce qui ressemble à un appareil de transfusion sanguine.

On pourrait supposer que Yon-Rogg et peut-être Minn-Erva, généticienne dans les comics, essaient de reproduire le miracle qui a fait de Carol ce qu’elle est au moment de l’accident.

Un inhibiteur de pouvoirs ?

Quant à la puce au niveau du coup, elle pourrait aussi servir d’inhibiteur aux pouvoirs véritables de Carol qui sont de toute évidence bien supérieur à ceux qu’elle utilise au sein de la Star Force. Un tel dispositif n’est pas sans rappeler celui porté par Quake dans la série Agents of Shield.

Pour retracer le parcours de Carol, on peut supposer qu’elle était pilote d’essai pour un vol spatial et qu’elle s’est retrouvée prise au beau milieu d’un affrontement. On constate une différence nette entre le cockpit de cet appareil et celui du Quinjet qu’elle utilise ensuite avec Fury à son bord.

Il s’agissait peut-être d’un prototype, ce qui expliquerait sa maîtrise de l’appareil. Enfin, pour aller plus loin, si j’étais scénariste, j’aurais imaginé les choses ainsi :

Alors qu’elle est en orbite, Carol est prise dans la chasse d’un vaisseau Kree par un autre. Il s’agirait de Yon-Rogg pourchassant un autre Kree qui répondait au nom de Mar-Vell.

La spécificité de ce Mar-Vell était de rechercher la paix avec les Skrulls et il devait rencontrer son équivalent chez eux.

Malheureusement, les appareils de Mar-Vell et de Carol finissent par se crasher et survient alors l’incident qui fusionne leurs ADN, mais seule Carol survit.

Mulder et Skrully

Au sol, le Skrull avec qui Mar-Vell devait négocier approche, mais il tombe sur Yon-Rogg qui l’abat à son tour.

Ensuite, Yon-Rogg emporte Carol, sous le choc, et on connaît la suite.

L’autre possibilité serait une fusion d’ADN avec Yon-Rogg ou encore avec le personnage d’Annette Bening, mais je préférerais de loin ma version, celle d’un Mar-Vell héroïque, qui meurt dès le début et en mémoire duquel Carol choisirait le surnom Captain Marvel.

Concernant Yon-Rogg, on pourrait éventuellement imaginer qu’il manigance avec Ronan l’accusateur une révolte contre l’intelligence suprême. Celle-ci pourrait avoir décidé de chercher une trêve, ce que les deux militaristes ne supporteraient pas.

Chat alors…

Enfin je termine avec ce chat, qui pourrait avoir trois identités. La première serait celle d’un Skrull puisqu’en théorie ils sont capable, du moins dans les comics, de prendre l’apparence de n’importe quoi. Cela pourrait expliquer ce mouvement de la patte qui semble remettre Fury à sa place.

Alors oui, je sais ça pose des problèmes de conservation de la masse mais bon, avec Hulk, on n’est plus à ça près !

Autre possibilité, comme dans les comics, le chat n’est pas du tout un chat, mais une race extraterrestre vorace et terrifiante…

Quoi qu’il en soit, je ne suis pas le seul à me demander si ce n’est pas en faisant confiance à ce chat que Nick Fury perdra son œil.