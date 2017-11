Les caractéristiques du Razer Phone se dévoilent

A quelques heures de la présentation officielle du premier smartphone du constructeur Razer, un opérateur britannique a publié sur son site web les caractéristiques de ce premier smartphone gaming.

Le Razer Phone est sur le point d’être présenté, cela n’a toutefois pas empêchè un opérateur britannique de mettre en ligne une page dédiée au smartphone de Razer sur son site web. D’après cette page, on peut recouper certaines caractéristiques avec les rumeurs des dernières semaines. Rappelons que le Razer Phone sera un terminal haut de gamme destiné aux gamers, le tout premier de la marque Razer.

Razer Phone: la fiche technique se précise la veille de la présentation

D’après la fiche de l’opérateur britannique 3G UK, le téléphone est doté d’une dalle IGZO de 5,72 pouces (comme le Sharp Aquos R) à un taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, une technologie qui rappellera celle du dernier iPad Pro. La résolution serait de 2560 par 1440 pixels.

D’après les caractéristiques, on peut également constater que le Razer Phone disposera de 8 Go de mémoire vive, d’un double module photo de 12Mpx grand angle (ouverture f1.75) et de 13Mpx « zoom » (ouverture f2.6). Le constructeur semble avoir opté pour un haut-parleurs Dolby Atmos et pour une grosse batterie de 4000mAh avec charge rapide Quick Charge 4+. Notons que comme beaucoup, nous sommes curieux de voir commet Razer fera pour offrir un son de qualité Dolby Atmos ! Un système sonore digne d’un home cinéma embarqué dans un smartphone ?

En revanche, on ne sait toujours pas quel processeur fera tourner la bête, la dernière rumeur à ce sujet avait été dévoilée par GFX Bench qui assurait que le processeur serait un octa core 2,4 GHz, de type Snapdragon 835, épaulé par un GPU Adreno 540. Ce modèle tournerait sous Android 7.1.1.

Depuis, la fiche a été retirée du site, il n’est donc pas nécessaire d’aller faire une recherche sur ce dernier, nous l’avons déjà fait. Il ne faudra toutefois pas attendre très longtemps pour vérifier tout cela puisque ce soir à 21h, Razer présentera son Razer Phone depuis Londres.