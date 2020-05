Carte graphique : le comparatif ultime des meilleures cartes

La carte graphique est un composant informatique indispensable pour jouer mais pas seulement, elle peut aussi servir pour du streaming, du montage vidéo, de la 3D, etc.

Il y a en effet l’embarras du choix avec AMD et NVIDIA qui lancent régulièrement des nouvelles cartes graphiques et les différents assembleurs qui proposent ensuite des versions « personnalisées » (ou « custom »).

Avant l’arrivée des consoles next-gen, qui devraient arriver en fin d’année, il est souvent pertinent de s’équiper car l’un des principaux avantages d’un PC est encore d’être évolutif. C’est pourquoi nous avons créé ce guide comparatif des meilleures cartes graphiques du marché.

AMD vs NVIDIA

Ce sont les deux constructeurs de cartes graphiques (GPU) pour le grand public. C’est un éternel débat, comme entre AMD et Intel pour les processeurs (CPU). Chaque constructeur a ses avantages et ses inconvénients.

Il faut tout d’abord noter qu’il existe les cartes de graphique de référence, appelées Founders Edition chez NVIDIA. Elles sont directement conçues par le constructeur et sont les premières à sortir.

Ensuite il existe les cartes graphiques « custom », basées sur le modèle de référence, mais qui apportent des modifications sur les fréquences, le refroidissement, le design, etc. La plupart des assembleurs tels qu’ASUS, Asrock, EVGA, Gigabyte, MSI et d’autres encore proposent aujourd’hui des cartes graphiques « custom ». Ces dernières sont souvent overclockées d’usine, pour gagner en performance, et proposent souvent un meilleur refroidissement.

Il y en a pour tous les usages, tous les goûts… et tous les prix. Dans ce comparatif, on va tenter de recommander au mieux la meilleure carte graphique pour jouer en Full HD, Quad HD ou en Ultra HD 4K, pour faire du streaming ou du montage vidéo.

Ce comparatif va évoluer au fil du temps, car à l’instar des autres composants informatiques (processeur, carte mère, etc.), il y a en effet de nouvelles cartes graphiques qui sortent régulièrement.

Quelques termes techniques

❓ Quels sont les termes à connaitre ? On a abordé plus haut la différence entre les cartes graphiques de référence et les "customs", parlons également des différents termes techniques à connaître pour bien appréhender ce comparatif. 📈 Qu'est ce qu'un processeur graphique ? Comme son nom l'indique, c'est le processeur de votre carte graphique. Il est donc conçu par AMD ou NVIDIA pour les GPU grand public. Les derniers processeurs graphiques sont les RX 5000 chez AMD et les RTX 2000 chez NVIDIA. Au même titre que le processeur (CPU) de votre PC, le processeur graphique possède une certaine fréquence et une finesse de gravure. 🧠 Qu'est-ce que la mémoire graphique ? La mémoire graphique est la mémoire vive de la carte graphique. Certains modèles ont 4, 6, 8... ou 11 Go. Il y a plusieurs types de mémoire : GDDR5, GDDR6, etc. ⚡️ Qu'est-ce que le Ray Tracing ? Le Ray tracing est une nouveauté de NVIDIA, présente exclusivement sur les GeForce RTX. Concrètement, c'est une technique de calcul de la lumière en temps réel, qui apporte plus de réalisme pour les joueurs et plus de facilité pour les développeurs de jeux. Elle est utilisée depuis longtemps chez les professionnels, notamment chez les studios d'animation mais demandait énormément de puissance matérielle. ❤️ Que sont les coeurs CUDA ? Coeur CUDA : c'est le nombre d'unités de calcul dans une carte graphique NVIDIA.

Notre sélection des meilleures cartes graphiques en 2020

Carte graphique pour le 1080p : Sapphire RX 5500 XT Pulse 8 Go

Les RX 5000 font partie de la dernière génération de cartes graphiques d’AMD, qui se basent sur l’architecture RDNA et profitent d’une finesse de gravure de 7 nm et de la prise en charge du nouveau PCI Express 4.0. À ce jour, il existe la RX 5500, RX 5500 XT, RX 5600, RX 5600 XT, RX 5700 et RX 5700 XT.

La Radeon RX 5500 XT, qui compose donc l’entrée de gamme sur cette nouvelle architecture, propose sans doute le meilleur rapport qualité / prix / performances. En effet, il permet de jouer assez aisément en Full HD grâce à 4 ou 8 Go de mémoire de type GDDR6. Je conseille de partir sur le modèle avec 8 Go de mémoire graphique, un choix plus durable, mais le modèle 4 Go reste performant.

Ce modèle « custom » de la marque Sapphire est efficace pour son prix. Au niveau des performances, on obtient des performances honorables en 1080p sur Assassin’s Creed Odyssey (53 fps en moyenne), Grand Theft Auto V (65 fps), Shadow of the Tomb Raider (62 fps), The Division 2 (57 fps) ou encore F1 2019 (69 fps) — d’après le site spécialisé AnandTech.

Concernant les nuisances sonores, les deux ventilateurs sont à l’arrêt au repos et sont très silencieux même en charge, lors que l’on sollicite beaucoup la carte graphique : 39 dBa (sur Shadow of the Tomb Raider).

Carte graphique pour le 1440p : MSI Radeon RX 5700 Gaming X

La Radeon RX 5700 est donc l’une des cartes graphiques les plus puissantes de cette nouvelle génération, elle embarque entre autres 8 Go de mémoire GDDR6. L’intérêt du 7 nm est entre autres de réduire la consommation électrique et d’offrir encore plus de performances.

Au sujet des performances de ce modèle RX 5700 Gaming de chez MSI, on obtient des bons scores en Quad HD (ou 1440p) avec les détails en Elevé : Battlefield V (97 fps), Rise of the Tomb Raider (70 fps), Gears of War 5 (67 fps) ou encore F1 2018 (89 fps), selon le site Guru3d.

Comme sur de nombreux modèles, les deux ventilateurs de cette carte graphique MSI sont à l’arrêt à faible charge. En charge, le refroidissement est particulièrement efficace tout en étant très silencieux. Un excellent point.

Si votre budget est plus limité, je conseille d’opter pour la RX 5600 XT au lieu de la RX 5700 (par exemple, la Sapphire Pulse en 5600 XT possède un excellent rapport qualité / prix, surtout avec la dernière mise à jour du BIOS qui améliore les performances !). Elle est légèrement moins puissante… de quelques pourcents mais coûte bien moins cher. Par contre, elle ne possède que 6 Go de mémoire graphique, contre 8 Go pour la RX 5700.

Carte graphique pour la 4K : Asus GeForce RTX 2080 Super ROG Strix Gaming OC

Les GeForce RTX, basés sur l’architecture Turing, sont les toutes dernières cartes graphiques de NVIDIA et apportent de nouvelles technologies comme le DLSS et le Ray tracing.

Pour jouer confortablement aujourd’hui en Ultra HD 4K sur la plupart des jeux AAA (en clair, les jeux à gros budgets), il est conseillé de partir sur une RTX 2080 Super. Évidemment une RTX 2070 Super ou RX 5700 XT peuvent également convenir pour jouer en 4K mais pas sur tous les jeux et à condition de faire parfois quelques concessions sur les réglages graphiques.

En l’occurrence, cette carte graphique RTX 2080 Super ROG Strix Gaming OC d’Asus est à recommander pour plusieurs raisons : un système de refroidissement efficace et silencieux avec 3 ventilateurs, un look sympa avec du RGB et des connectiques en nombre. Avec 8 Go de mémoire GDDR6, il y a de quoi faire.

Quelques chiffres sur les jeux en 4K : Battlefield V (76.8 fps), Rise of the Tomb Raider (57.2 fps), Far Cry 5 (68.8 fps), Metro Exodus (60.5 fps) ou encore F1 2018 (140.8 fps), d’après TechPowerUp. Ou 39.9 fps en moyenne sur Assassin’s Creed Odyssey, l’un des jeux les plus gourmands…

Carte graphique pour le streaming : Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Gaming OC 3X

La GeForce RTX 2060 et RTX 2060 Super sont les cartes les plus accessibles de cette architecture Turing, cette dernière est la plus récente et performante. Les deux processeurs graphiques proposent bien évidemment le Ray tracing.

Les cartes graphiques RTX 2060 Super sont particulièrement à l’aise pour jouer en Quad HD (1440p) mais aussi pour le streaming, étant donné qu’elles embarquent les dernières technologies NVIDIA. Leur alternative chez AMD est la RX 5600 XT ou RX 5700, à titre d’information.

Cette carte graphique GeForce RTX 2060 Super Gaming OC 3X de Gigabyte (8 Go de mémoire GDDR6) est à conseiller entre autres pour ses trois ventilateurs (qui s’arrêtent à faible charge), sa connectique complète et ses performances évidemment.

La particularité des RTX est d’intégrer le dernier encodeur matériel NVENC dans les cartes graphiques, et ça aide beaucoup pour streamer. Cet encodeur est d’ailleurs particulièrement optimisé pour Open Broadcaster Software (OBS), logiciel bien connu des adaptes du streaming. De plus, de manière générale, les pilotes NVIDIA sont très stables.

Carte graphique pour le montage vidéo : ZOTAC GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan

Pour terminer ce comparatif, je vais parler du processeur graphique GTX 1660 SUPER de NVIDIA. Sorti en fin d’année 2019, il fait partie de la génération Turing (comme les RTX)… mais n’embarque pas le Ray tracing. En revanche, et c’est important, l’encodeur matériel NVENC le plus récent est bel et bien présent.

Avec ses 1408 cœurs CUDA (contre 2176 pour la RTX 2060 Super, à titre d’exemple) et 6 Go de mémoire GDDR6, la GTX 1660 SUPER est particulièrement adaptée pour le montage vidéo, grâce à la puce d’encodage / décodage Turing, que l’on retrouve habituellement sur les RTX. Elle supporte également les B-Frames sur le nouvel encodage H265 (ou HEVC).

L’intérêt de ses nombreux coeurs CUDA est de décharger le processeur de votre PC lors de l’utilisation d’un logiciel de montage comme Premiere. C’est un grand avantage des cartes graphiques NVIDIA pour cet usage bien précis.

La carte GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan par ZOTAC possède, comme son nom l’indique, deux ventilateurs assez silencieux. C’est sans doute le meilleur rapport qualité / prix du moment, que ce soit pour jouer en Full HD et évidemment faire du montage vidéo.

À noter que les prix de nombreux composants informatiques, dont les cartes graphiques, ont subi une hausse plus ou moins importante ces dernières semaines avec le COVID-19. En effet, il y a moins de produits en stock… et plus de demandes.