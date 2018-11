Une carte interactive met en lumière les menaces climatiques — et il y a en 467 différentes

Publiée dans la revue Nature Climate Change, une large étude réalisée par plusieurs chercheurs fait état du danger du réchauffement climatique et de son évolution dans le temps. Au total, c’est 467 risques différents qui menacent notre planète.

Pour que l’on puisse réaliser plus directement ce que cela signifie, les scientifiques ont réalisé une carte interactive qui fait état des impacts du réchauffement climatique de 1956 à 2100. Sur la carte, il est possible d’assister au scénario le plus optimiste, comme au plus pessimiste. Selon les documents, les menaces les plus dangereuses seront le manque d’eau fraîche ainsi que l’augmentation des températures et des périodes de sécheresse.

Prendre conscience des impacts concrets du réchauffement climatique

Pour se faire, l’équipe de 23 auteurs indique avoir exploité une approche systémique, qui est donc relative à plusieurs causes indépendantes plutôt qu’une seule. Jonathan Platz, co-auteur de l’étude et directeur du Global Health Institute à l’université du Wisconsin aux États-Unis, explique : « Notre santé dépend de facteurs multiples : accès à un air non pollué, à une nourriture saine, à un logement décent […] Sans approche systémique, nous ne pourrons jamais prendre la mesure du risque. Par exemple, si l’on ne prend en compte que les menaces directes, comme les vagues de chaleur ou les orages violents, nous serons inévitablement pris par surprise par d’autres menaces, qui combinées, peuvent avoir un impact social accru ».

Reste à savoir si ce type d’étude aura un impact suffisamment important pour qu’une réelle prise de conscience puisse se produire à tous les niveaux.

Au sujet du réchauffement climatique, le président des États-Unis Donald Trump a récemment partagé un message aux allures climato-sceptiques : « Une vague de froid violente et étendue devrait battre TOUS LES RECORDS: qu’est-il donc arrivé au réchauffement climatique? ».

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS – Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 novembre 2018

Ce n’est pas la première fois que Trump évoque le sujet du réchauffement climatique en pensant que la Terre devrait se réchauffer, et non se refroidir, si un tel phénomène scientifique existait réellement. Il avait déjà fait des allusions similaires en 2015 et en 2017.

À l’époque, le directeur de l’Académie des Sciences de Californie, Jon Foley, avait tenté de lui faire comprendre la problématique : « Le changement climatique est très réel même s’il fait froid à l’extérieur de la Trump Tower en ce moment. De la même façon, il y a toujours de la faim dans le monde, même si vous venez de manger un Big Mac ».

Believe it or not, global climate change is very real even if it’s cold outside Trump Tower right now. Just like there is still hunger in the world, even if you just had a Big Mac. https://t.co/VCGyGRWGCJ — Dr. Jonathan Foley (@GlobalEcoGuy) 29 décembre 2017

