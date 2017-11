Cartographie: Google Maps fait peau neuve

Google Maps change de look et va adopter un nouveau mode, plus adapté et avec de nombreuses signalétiques. Ces dernières seront affinées et plus pertinentes. Un code couleur sera aussi utilisé, de quoi rendre l’outil de cartographie plus lisible et donc plus pratique.

La multiplication des entreprises et locaux inscrits dans Google Maps ont rendu la signalétique un peu brouillonne. Le service de cartographie indiquait aussi un grand nombre d’informations qui n’étaient pas pertinentes pour l’utilisateur. Google vient d’annoncer que son service allait changer, devenir plus intelligent et simple d’utilisation.

Google Maps devient plus dynamique et intelligent

Le service de cartographie du géant des moteurs de recherche, Google Maps, était devenu brouillon avec trop d’informations affichées et surtout souvent inutiles. Aussi, la filiale d’Alphabet vient d’annoncer que son système allait devenir plus intelligent et dynamique. Google Maps sera désormais en mesure de s’adapter à l’utilisateur et de trier les lieux affichés.

Le système de cartographie n’indiquera plus, par exemple, les stations service lorsque vous êtes à pied ou les arrêts de bus lorsque vous êtes en voiture. Les lieux jugés pertinents seront soit masqués soit affichés, selon le mode de transport utilisé, à pied, à vélo, dans les transports en commun ou dans un véhicule. Des modifications qui devraient simplifier l’expérience utilisateur.

Google Maps utilisera désormais un code couleur

Pour rendre les informations plus claires, Google Maps va adopter un code couleur bienvenu. Ainsi, les restaurants, cafés et bars apparaîtront avec une vignette orange, les boutiques en bleu, les centres hospitaliers, les cliniques et centres de soin en rose, les lieux de loisir en turquoise, les services en violet, les services civils en gris, les parcs en vert et les systèmes de transport en bleu.

Des changements qui rendront l’information plus claire sur Google Maps et la recherche de lieux plus aisée. Google compte déployer progressivement cette mise à jour dans les prochaines semaines. Ils apparaîtront dans tous les produits Google qui incluent Google Maps comme par exemple, l’assistant, la recherche sur internet, Google Earth ou bien encore Android Auto. Ce nouveau look apparaîtra aussi dans les applications et sites web qui utilisent un API Google Maps.