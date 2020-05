Le casting de The Office s’est réuni sur Zoom pour le mariage de fans

© Capture d'écran de la vidéo « The Office Cast Reunites for Zoom Wedding: Some Good News with John Krasinski Ep. 7 » / SomeGoodNews









Si The Office est une série officiellement terminée, cette sitcom américaine s'est imposée comme un show culte au fil des années —à la façon de Friends ou autre avant elle. D'abord diffusée sur NBC et actuellement disponible sur Amazon Prime Video, elle raconte le quotidien d'employés de bureau travaillant dans une société de vente de papier. Sous la forme d'un faux documentaire, elle permet de profiter de scènes fantasques ou d'entretiens façon confession avec les personnages à la fin des épisodes. Si le succès de The Office a été mitigée après une première saison, la série qui en compte neuf au total s'est finalement hissée au rang de sitcom culte grâce à ses acteurs —que ce soit Steve Carell, John Krasinski ou encore Jenna Fisher et B.J Novak. C'est justement l'un d'entre eux qui a décidé de surprendre des fans de la série avec une belle surprise. Quand les acteurs de The Office dansent pour des fans Dans le cadre de son émission Some Good News, John Krasinski a effectivement organisé une belle surprise à un couple dont le jeune homme avait recrée une scène de la série en demandant sa femme en mariage dans une station service. L'acteur a donc organisé une partie du mariage du couple sur Zoom afin de faire intervenir plusieurs autres personnages de la sitcom. Ainsi, Steve Carell, Jenna Fischer, B.J. Novak Rainn Wilson, Angela Kinsey, Mindy Kaling, Ed Helms, Kate Flannery, Oscar Nunez, ainsi que Ellie Kemper et Brian Baumgartner ont répondu présent. Tous ont décidé de participer à la célébration du mariage en dansant sur la chanson Forever de Chris Brown, comme dans la série. Chaque acteur s'est donc filmé quelques minutes chez lui en train de reproduire une partie de la chorégraphie. Autant dire que le jeune couple de fans a très largement apprécié la référence à la série The Office ainsi que la présence des personnages principaux sur Zoom.