Cdiscount : les packs PlayStation 4 sont à prix cassé ce lundi 🔥

Alors que la rentrée approche à grand pas, le marchand Cdiscount n’hésite pas à mettre en avant quelques belles promotions pour faciliter la reprise. Au delà des bonnes affaires sur les produits pour la productivité (ordinateurs, smartphones), le e-commerçant met la PlayStation à l’honneur ce lundi. Plusieurs packs avec la PS4 sont en forte promotion.

La Sony PS4 à l’honneur via des packs

Si vous avez besoin de vous détendre avant la rentrée, c’est le moment de craquer pour l’un des packs qui incluent la célèbre console de jeux vidéos Sony. S’il n’y a pas de remise sur la console individuelle, ce sont des bundles avec des manettes supplémentaires ou des jeux populaires qui sont mis en avant. Pour ceux qui auraient déjà une Sony PS4 chez eux, il est possible de bénéficier d’un abonnement au PlayStation Plus pendant 12 mois à un prix ultra avantageux.

Voici quelques promotions sur la PS4 Sony chez Cdiscount :

Si vous allez directement sur le site marchand Cdiscount, vous pouvez voir encore beaucoup d’autres packs PS4 qui sont en promotion pendant quelques jours. La plateforme marchande participe ainsi aux My PlayStation Days pour promouvoir la célèbre console de jeux japonaise qui s’est écoulée à plus de 100 millions d’exemplaires à travers le monde.

Cdiscount anime la rentrée

Alors que Cdiscount a déjà été très actif au courant de l’été avec les soldes, le marchand a décidé d’en remettre une couche pour la rentrée avec une série de belles offres. Dans ce cadre, elle propose une très belle réduction sur la Sony PS4, avec des remises particulièrement généreuses. Évidemment, il faudra être rapide sur les achats parce que les stocks sont toujours très limités.

Comme vous pouvez le voir, Cdiscount associe la console PS4 avec de très beaux jeux comme Crash Team Racing : Nitro-Fueled (qui a été officialisé lors de la conférence E3 qui s’est tenue à Los Angeles en juin dernier, et à laquelle Presse-citron a participé), PUBG, Days Gone ou encore le dernier PES2020. Il y en aura donc pour tous les goûts, et on appréciera forcément les jeux populaires associés dans ces promotions.

