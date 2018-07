Ce concept vidéo du Galaxy S10 devrait vous séduire

C’est une vidéo très surprenante qui a été repérée par le site PhonAndroid. Il s’agit d’une vidéo concept mise en ligne par la chaîne Youtube DBS Designing. On y découvre ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy S10. Et autant dire que le design imaginé par les artistes devrait pouvoir vous séduire.

Galaxy S 10 : un smartphone de rêve

Tout d’abord parce qu’il propose un écran 100% borderless. A la différence de beaucoup d’autres appareils, il n’y a vraiment rien pour rompre l’uniformité de l’écran. Pas d’encoche comme sur l’iPhone X et ses copycats. Le hauteur parleur et le capteur photo frontal sont intégrés sur la partie supérieure du smartphone. L’appareil dégage une fluidité et une élégance séduisante.

A l’arrière de l’appareil, on trouve un triple capteur photo comme sur le Huawei P20 Pro. Samsung a fait les frileux sur cet aspect là pour l’instant. Enfin, détail non négligeable, le capteur d’empreintes se trouve directement intégré à l’écran. Si vous avez envie d’un peu de style, le smartphone est créé en blanc, noir rouge et violet.

Mieux qu’un smartphone pliable ?

Bon, par contre, aussi séduisant que cet appareil puisse sembler, il serait étonnant que Samsung s’en inspire vraiment pour sa prochaine génération. C’est l’an prochain, en 2019, que le Galaxy S10 sera présenté. On avait déjà eu le droit à de premiers visuels grâce à des leakeurs. La volonté de Samsung semble bel et bien être de proposer un écran 100% borderless en revanche, le capteur d’empreintes représente encore un problème à ce niveau là.

Par ailleurs, vous l’avez sans doute noté dans la vidéo, les auteurs parlent de Samsung Galaxy X. Une erreur sans doute, car c’est à l’heure actuelle un nom qui fait référence au futur smartphone pliable de la marque qui doit lui aussi faire ses débuts l’année prochaine. A vrai dire ce concept nous paraît sans doute plus attractif !