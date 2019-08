Ce lycée a trouvé le moyen de bloquer les smartphones de tous ses élèves

Le smartphone, l’ennemi juré des profs en classe, va-t-il enfin pouvoir être neutralisé pendant les cours ? Un lycée de San Mateo en Californie semble en tout cas avoir trouvé la solution.

Chaque jour d’école, près de 1 700 élèves placent leur téléphone portable dans une pochette Yondr qui se ferme avec un verrou exclusif . Les administrateurs de l’école les débloquent à la fin de la journée. L’objectif est d’aider les élèves à se concentrer sur l’enseignant et leurs camarades.

Les appareils restent en la possession des étudiants, mais ils ne sont pas en mesure d’y accéder, selon l’école. Le programme a été financé grâce à une subvention de vingt-mille dollars. Les pochettes ont été assignées gratuitement aux élèves, mais la perte d’une pochette entraîne des frais de remplacement de vingt-cinq dollars pour les élèves du lycée.

Bien que les administrateurs et les enseignants affirment avoir déjà remarqué un effet positif sur les étudiants, la politique a suscité des réactions mitigées de la part des chercheurs qui soutiennent son efficacité à long terme. Certains experts en technologie estiment que la nouvelle politique constitue un pas dans la bonne direction et qu’elle réduira la distraction en classe. « (grâce à ce dispositif), sortir les téléphones cellulaires de la salle de classe est un jeu d’enfant », selon Calvin Newport, professeur d’informatique à l’Université de Georgetown. D’après lui, les élèves ont tendance à obtenir de moins bons résultats lorsqu’ils ont accès à la connectivité réseau dans la salle de classe. « La capacité d’être à l’abri des distractions et de se concentrer sur les choses est de plus en plus précieuse, c’est donc l’une des vocations de nos écoles de former nos élèves à garder leur concentration sur une chose à la fois ».

Moins distraits… mais plus anxieux ?

Alors que de nombreux chercheurs se sont concentrés sur les avantages de retirer les appareils de la salle de classe, d’autres s’inquiètent de priver les jeunes ce dont ils dépendent. Larry Rosen, psychologue de recherche à la California State University, prétend que les jeunes vérifient constamment leur téléphone pour soulager leur anxiété. Ils sont anxieux de rester au courant de tout, et cette anxiété augmentera s’ils sont forcés d’abandonner les appareils, a-t-il ajouté, car « enlever des téléphones ne fonctionne pas pour tout le monde ».

Le dispositif adopté par cette école n’est pas une première. De nombreux artistes y ont déjà recours durant leurs spectacles, ce qui a déjà d’ailleurs créé des controverses. Florence Foresti par exemple est allergique aux portables (peur du piratage, de la distraction?) et l’indique clairement sur son site, qui explique comment Yondr fonctionne, et les différents cas d’usage (urgences… ). L’idée d’appliquer cela à une école est peut-être finalement plus pertinent que de priver le public de son portable pendant un spectacle…