Ce MOOC gratuit permet de mieux connaître les métiers de la robotique

Présenter la robotique sous ses différentes facettes et ses débouchés professionnels. Tel est l’objectif du MOOC Trop robot pour être vrai conçu et produit par l’École Nationale Supérieure Arts et Métiers. Il est disponible via la plateforme France université numérique et il est possible de s’y inscrire jusqu’au 27 juillet 2021.

Entièrement gratuit, cet enseignement se destine avant tout à aider les lycéens dans leur orientation. Pour autant, les étudiants en réorientation, les personnes en reprise d’études, ou tout personne curieuse d’en savoir plus sur ces disciplines et leurs domaines d’application peuvent également y participer. Les parents d’élèves y sont aussi les bienvenues et pourront aider leurs enfants dans la détermination de leurs études supérieures ou pour le choix de leur futur métier.

La robotique mène vers des métiers très divers

Dans le détail, ce MOOC a été conçu par des experts du domaine. Il permet de se plonger dans ces techniques qui imbriquent de nombreuses sciences et technologies. On retrouve notamment, la mécanique, l’électronique, la connectique. Cela permet ensuite de s’orienter vers des métiers très variés qui vont d’ingénieur robotique à développeur logiciel, ou encore technicien en automatismes… Même si l’on ne compte pas exercer ces professions, il est toujours intéressant d’en apprendre plus à ce sujet, et de savoir en quoi la robotique change nos vies au quotidien.

Pour rappel, via France Université Numérique, vous pouvez aussi rejoindre le MOOC : l’Intelligence Artificielle pour tous proposé par le Cnam. L’objectif est d’offrir « un mode d’emploi pour comprendre simplement ce qu’est l’IA (Intelligence Artificielle), pour participer à des projets IA, transformer sa façon de travailler et créer de la valeur ajoutée quel que soit votre métier. »

Les cours sont dispensés en vidéo par des experts de l’IA et notamment par des chercheurs reconnus de Harvard et du MIT, ainsi que d’établissements tricolores à la pointe sur ce sujet.