Ce MOOC gratuit permet de se former aux enjeux de l’intelligence artificielle

Réseaux sociaux, outils de traduction automatiques, e-commerce, plateformes de streaming… L’intelligence artificielle est désormais partout dans nos quotidiens et fait d’ailleurs l’objet de nombreux fantasmes et croyances. Pour tenter d’y voir plus clair et de mieux comprendre, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) propose justement le MOOC : l’Intelligence Artificielle pour tous.

L’idée est d’offir « un mode d’emploi pour comprendre simplement ce qu’est l’IA (Intelligence Artificielle), pour participer à des projets IA, transformer sa façon de travailler et créer de la valeur ajoutée quel que soit votre métier. »

Des enseignants d’Harvard et du MIT

Pour ce faire, le cours propose plus de 80 témoignages d’entreprises, de startups, d’universitaires et de scientifiques reconnus. Des établissements comme Harvard, le MIT, mais aussi Français comme le Cnam sont ainsi représentés.

Parmi les thématiques abordées, on peut retrouver des notions de base sur l’intelligence artificielle, ses domaines d’applications, mais aussi ses implications dans les modèles économiques ou encore les nouveaux rapports de travail qu’elle fait naître.

Concrètement, ce MOOC dure en tout cinq semaines et il restera accessible jusqu’au 5 septembre 2021. Plusieurs webconférences seront par ailleurs organisées d’ici là. Des tests hebdomadaires et un test final de type QCM permettront d’obtenir une attestation de suivi.

Pour rappel, l’Université d’Helsinki propose également un cours gratuit très intéressant sur le sujet. « Elements of AI » permet également d’obtenir un certificat d’achèvement délivré par l’établissement finlandais. Dans le pays, c’est un véritable succès puisque 200 000 Finnois ont déjà été formés, un résultat rendu possible par l’engagement de 250 entreprises qui ont incité leurs salariés à participer.

Sur sa lancée, le gouvernement a décidé de traduire ce MOOC dans toutes les langues officielles de l’Union européenne d’ici 2021. L’objectif est à terme de permettre à 1 % des citoyens du continent de se former à l’IA en ligne.