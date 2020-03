Le nouveau chargeur sans-fil Logitech est l’AirPower dont vous rêviez !

Logitech lance ses propres AirPower

Vous vous souvenez sans doute de l’AirPower, ce tapis de charge révolutionnaire signé Apple, présenté pour la première fois en 2017, avant de tomber dans l’oubli, puis d’être officiellement annulé il y a un an. Evidemment, si Apple a abandonné son projet de chargeur sans-fil, certains constructeurs tiers ont souhaité prendre ce précieux créneau, à l’image de Logitech.

Le groupe propose en effet divers chargeurs estampillés « Powered« , certifiés Qi, ce qui atteste notamment que les chargeurs ont subi plus de 100 tests pratiqués par un laboratoire indépendant pour vérifier la sécurité et le fonctionnement de la charge. Parmi sa gamme de chargeurs, Logitech propose notamment un certain « Base Powered 3-en-1« .

Comme son appellation le laisse supposer, il s’agit d’un chargeur qui va être capable de recharger trois appareils en même temps, sans le moindre câble. Concrètement, on pourra ici recharger son iPhone, ses AirPods, mais aussi son Apple Watch. Logitech promet « une expérience de chargement sans souci, digne des produits Apple sur lesquels vous comptez au quotidien, le tout dans un format compact qui s’adapte parfaitement à votre table de nuit ou à votre bureau. »

Côté conception, Logitech promet avoir accordé un vrai souci du détail à son chargeur, avec la possibilité d’opter pour un modèle blanc ou noir. En ce qui concerne la vitesse de recharge, les deux stations d’accueil proposent un rechargement rapide d’une puissance pouvant atteindre 7,5W pour l’iPhone, ce qui légèrement supérieur aux 5W habituellement fournis.

Bien sûr, le Logitech Base Powered 3-en-1 n’est pas compatible uniquement avec les produits Apple, et peut recharger n’importe quel terminal compatible Qi. Cela inclut de nombreux smartphones Samsung, mais aussi les Pixel 3 et 4 de Google ou encore certains smartphones LG.

Prix et disponibilité

Côté tarifs, le Logitech Base Powered 3-en-1 est proposé au prix de 129,99 dollars, avec la possibilité d’opter pour un modèle Graphite ou un modèle White.