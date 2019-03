Officiel : Apple annule le AirPower et reconnait son échec

Alors qu’il avait été annoncé en septembre 2017 lors de la Keynote de lancement de l’iPhone X, le fameux tapis de recharge sans fil AirPower ne verra jamais le jour. Apple reconnait donc son échec, alors que le produit était à l’origine de nombreuses rumeurs.

On espérait encore découvrir le fameux AirPower lors de la Keynote qui s’est tenue en début de semaine, et qui a vu l’officialisation de l’Apple Card ou le service de streaming vidéo Apple TV+. Il n’en a rien été.

Mais c’est vendredi soir que le VP de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, reconnaissait officiellement l’échec du AirPower et se confondait en excuses : « Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet […] Nous continuons à penser que l’avenir sera sans fil, et nous nous engageons à pousser l’expérience sans fil toujours plus loin« .

Le premier qu’Apple doit annuler ?

En septembre dernier, certaines rumeurs affirmaient qu’Apple connaissait des difficultés avec son tapis de recharge sans fil, notamment en raison d’une surchauffe importante des bobines composants l’appareil.

Pour autant, il n’était pas question d’annuler le produit, et la communauté se faisait toujours plus pressante à l’idée d’avoir un tapis unique pour recharger en simultané son iPhone, son Apple Watch et ses AirPods.

Pour autant, il n’était pas question d’annuler la sortie du produit – ce qui n’était encore jamais arrivé dans l’histoire d’Apple. Le géant de Cupertino avait même fait une mention du produit sur le premier packaging de ses écouteurs sans fil, les AirPods.

Cette annonce est d’autant plus surprenante que des journaux aussi sérieux que le Wall Street Journal annonçaient encore en début de semaine que le AirPower était en phase de production.