Ce nouveau podcast Spotify devrait ravir les fans de League of Legends

Entre Spotify et le jeu vidéo, c’est une belle histoire d’amour qui est en train de naître. Il y a quelques jours, nous vous présentions le classement des 20 bandes-son de jeux vidéo les plus écoutées sur la plateforme de streaming. Aujourd’hui, c’est un nouveau cap qui est franchi avec le tout premier partenariat e-sport de Riot Games, les développeurs de League of Legends ou encore plus récemment de Valorant.

Mais c’est bien un partenariat concernant League of Legends (qui fêtera en octobre 2020 ses 11 ans) que Spotify a conclut avec Riot Games. Ce partenariat vise en premier lieu la création d’un podcast exclusif à la plateforme de streaming pour relayer toutes les dernières actualités du célèbre jeu en ligne.

League of Legends arrive en podcast officiel !

C’est donc un petit événement dans le monde du streaming et de la musique étant donné que Spotify, le géant du streaming musical est devenu il y a quelques heures le diffuseur officiel de nombreuses actualités qui seront dédiées à League of Legends. Spotify annonce ainsi que c’est un partenariat pluriannuel qui vient d’être signé avec Riot Games pour la diffusion de contenu audio autour de « LoL » avec également des séries de podcasts exclusifs.

Bien que nous n’ayons pas de réelle date de lancement, nous savons que Riot Games et Spotify sont d’ores et déjà en train de travailler sur la première série qui se nommera « Untold Stories: Top Moments from World » et qui sera découpée en neuf épisodes et dont le contenu de ces derniers aura pour but de nous mener jusqu’au 10e championnat de League of Legends cet automne.

On peut ainsi penser que la série sera lancée entre octobre et novembre. Le mois d’octobre pour fêter les 11 ans du jeu serait idéal. Spotify a également annoncé la création de nouvelles listes de lectures avec de nouvelles musiques du jeu, ainsi que l’intégration des listes officielles « Official League of Legends » et « This Is League of Legends ». Le tout sera bien entendu régulièrement mis à jour. Pour les véritables puristes, ils seront ravis d’apprendre que Spotify prendra le soin de célébrer comme il se doit l’hymne du monde au cours d’une journée spéciale.

Les fans de la série auront le plaisir de découvrir également les coulisses de pas mal de choses autour de League of Legends, comme la création des musiques, les journées spéciales de lancement des championnats du monde de LoL et plus encore !

Avec plus de 21 millions d’abonnés, la chaîne officielle de LoL sur YouTube est l’une des plus suivies et écouté par les joueurs. Le compte Spotify de « League of » comptabilise plus de 154 millions d’écoutes. Ce partenariat semble donc parfaitement logique et promet de beaux moments aux fans du jeu en ligne. Petite ombre au tableau, il n’est vraiment pas certain que cette playlist et ces différentes émissions soient disponibles dans plusieurs langues, dont la France. En tout cas, à l’heure où nous vous écrivons ces lignes, rien n’est confirmé.