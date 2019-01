Ce que l’on sait déjà sur le film Black Panther 2

Black Panther 2 confirmé dès mars dernier

Depuis le mois de mars 2018, on sait qu’il y aura un film Black Panther 2. C’est Kevin Feige lui-même, le directeur du studio qui l’a annoncé. On a même appris à l’occasion que le studio pourrait faire des spin-offs sur les personnages d’Okoye et de Shuri.

Il faut dire que le premier film qui a permis au studio d’engranger plus d’un milliard de recettes et une nomination aux Golden Globes. Bref, difficile de penser que Marvel pourrait faire l’impasse sur une telle mine d’or.

Reste à savoir dans quelle direction pourrait aller le film. En attendant la fin d’Avengers : Endgame, se livrer au petit jeu des projections. Attention spoiler. Dans Infinity War, T’Challa est supposément mort, victime de Thanos. Mais on doute que cela reste identique. Dans le pire des cas, c’est Shuri qui reprend le rôle de Black Panther dans les comics, cela pourrait potentiellement être identique sur grand écran.

Black Panther 2, un deuxième carton dans les cinémas ?

On doute toutefois que Marvel veuille se séparer aussi vite de Chadwick Boseman qui a permis de faire entrer le studio dans une dimension différente. Il devrait donc être à nouveau au rendez-vous, avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o ou encore Danai Gurira. Si Michael B. Jordan revient dans le scénario, ce sera à travers le monde des morts.

C’est du côté des petits nouveaux que des surprises sont sans doute à attendre. La presse anglaise, se fait l’écho de l’intérêt de Donald Glover pour jouer le rôle du méchant dans la saga.

Ryan Coogler voulait aussi faire un film centré sur les femmes du Wakanda. On aurait tendance à penser qu’il s’agira plutôt d’un épisode 3. Pour le 2, il faudra voir comment il s’intègre dans le scénario. Avec un tournage qui commencera sans doute en 2020, les rumeurs ont encore le temps de défiler.