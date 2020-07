Ce smartphone a une caméra frontale qui apparaît… sur le côté

Si les smartphones équipés d’une caméra frontale « pop-up » n’ont plus rien d’exceptionnel, généralement, ces caméras sont cachées sur la tranche supérieure. Lenovo, cependant, a décidé de faire les choses différemment. Comme le rapporte le site Engadget, qui relaie une information publiée sur un site de e-commerce chinois, le prochain smartphone gaming de Lenovo Legion sera équipé d’une caméra pop-up qui est cachée sur l’un des côtés de l’appareil.

Mais pourquoi ? Probablement parce que le constructeur veut optimiser cette caméra frontale pour l’orientation paysage. Et si le design peut paraître très particulier, finalement, cela peut avoir du sens si un joueur souhaite être filmé par la caméra frontale pendant qu’il joue à un jeu vidéo (avec le smartphone orienté horizontalement).

Cette caméra, de 20 mégapixels, serait capable d’apparaître en un temps record de 0,496 seconde, et de disparaitre en 0,5 seconde. Et le mécanisme qui permet à cette caméra frontale d’apparaître ou de disparaitre devrait survivre à plus de 400 000 activations.

Une fiche technique exceptionnelle pour les gamers

Ce smartphone devrait être lancé en Chine, où il coûtera l’équivalent de 670 dollars, le 22 juillet. Pour le moment, on ne sait pas si celui-ci sera également proposé en Europe et en Amérique du Nord. L’appareil sera équipé du nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865+, qui est plus performant que le processeur utilisé par les modèles comme le Mi 10 Pro de Xiaomi ou le OnePlus 8 Pro. Ce processeur serait accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go, et de 128 Go de stockage. L’écran, de type AMOLED, aurait une diagonale de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement exceptionnel de 144 Hz. La batterie pourrait être chargée avec un système de recharge rapide à 90 W. Et sur le dos, il y aurait une caméra principale de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Lenovo devrait également mettre en avant les qualités de ce smartphone en termes de son.

En d’autres termes, tout semble avoir été optimisé pour donner la meilleure expérience possible pour les jeux vidéo. D’ailleurs, d’autres modèles de la même catégorie, avec le processeur Snapdragon 865+, devraient arriver sur le marché avant la fin de l’année.