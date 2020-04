Test OnePlus 8 Pro : plus vite, plus fort, plus cher

Ça fait deux semaines que je teste le OnePlus 8 Pro. La marque continue son incursion sur le marché premium, et entend bien prendre la place laissée vacante par Huawei. Le positionnement prix du OnePlus 8 Pro le confirme, le modèle de base étant vendu 899€ (le OnePlus 7T Pro coûtait 759€). Cette hausse de prix est-elle justifiée ? Réponse dans mon test du OnePlus 8 Pro.

Test vidéo du OnePlus 8 Pro

Comme pour tous les flagship, vous pouvez découvrir en vidéo mon test du OnePlus 8 Pro en vidéo. Si la vidéo vous plaît, rejoignez-nous en vous abonnant à la chaîne YouTube Presse-citron.

Design et hardware

Never Settle. Le mantra OnePlus ne s’est jamais autant appliqué que sur ce OnePlus 8 Pro, qui embarque toutes les dernières technologies à disposition. One comme avec le SoC, avec le choix logique du Snapdragon 865 couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 et à une puce graphique Adreno 650. Cette puissance se ressent au quotidien, et le benchmark sous Antutu vient le confirmer avec un score de 565 856 pour la version 8 Go, qui surpasse donc le S20 Ultra (notre test). Il est donc aujourd’hui le smartphone Android le plus puissant testé par Presse-citron.

Au niveau du stockage, le modèle de base possède 128 Go et vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. Pour les prix, la version 8/128 est vendu 899€, et la version 12/256 999€.

En dehors des benchmarks, l’utilisation au quotidien est un vrai bonheur, grâce à la combinaison de la puissance du hardware et la fluidité d’OxygenOS. Au niveau du design, on reste sur un classique de OnePlus, et la nouvelle couleur Glacial Green (qui j’ai eu sur mon OnePlus 8 de test) est superbe. Le noir par contre est (trop) sobre, et un aimant à traces de doigts. Le OnePlus 8 Pro est logiquement un smartphone massif, avec 200 grammes sur la balance. Malgré cela, le fait que les deux faces soient incurvées permet une très bonne prise en main. L’incurvé a cependant un défaut, avec des missclics de temps en temps.

Je trouvais l’écran du S20 Ultra parfait, j’ai trouvé encore mieux avec le OnePlus 8 Pro. La dalle AMOLED incurvée de 6,78 pouces est tout simplement parfaite. D’une part la luminosité est au rendez-vous (jusqu’à 1300 nits), mais surtout il est possible de combiner taux de rafraîchissement 120 Hz et QHD+. Le rendu des couleurs est bien là, et la plage de luminosité assez impressionnante. La fluidité des animations est bien sûr au rendez-vous, et une fois qu’on a testé le 120 Hz, difficile de s’en passer. Autre bonne idée, le poinçon à l’avant (fini le popup chez OnePlus), est situé sur le côté, ce qui est bien plus agréable au quotidien qu’un capteur central, surtout quand vous consultez une vidéo.

C’est un écran taillé pour le multimédia et le gaming. OnePlus propose un double haut-parleur de très belle facture (mais moins bon que le S20 Ultra), et le retour haptique est encore meilleur que sur les modèles précédents. Le slider est toujours de la partie, et j’aurais apprécié que OnePlus mette dans la boîte un adaptateur USB-C/Jack, mais la marque fournit quand même des écouteurs USB-C (que je n’avais pas dans le modèle de test, impossible donc de vous faire un retard).

Quand je disais que la marque n’avait pas fait de compromis sur le OnePlus 8 Pro, l’intégration de la 5G et du WiFi le prouvent, tout comme l’UFS 3.0. Par contre je trouve dommage que la marque n’ait pas sorti une version 4G un peu moins chère. Le fait d’intégrer la 5G lui permettra de tenir dans le temps, mais cette fonctionnalité est pour l’instant inutile en France, faute de réseau.

Le capteur d’empreinte sous l’écran est pour moi identique à celui du 7T Pro, tout aussi rapide. Enfin, OnePlus a enfin décidé de payer pour passer la certification IP68, et le OnePlus 8 Pro est le premier modèle de la marque à l’être officiellement.

Pour résumer, un design classique, et des caractéristiques techniques au top pour ce OnePlus 8 Pro.

OxygenOS encore meilleur

La surcouche OnePlus est meilleure d’année en année. Sur cette nouvelle version d’OxygenOS (la 10.5.2 au moment où j’écris ces lignes) propose tout un tas de nouveautés, comme l’amélioration du Dark Mode (qui rend davantage d’apps compatibles), les fonds d’écrans dynamiques ou la fonctionnalité MEMC.

Cette dernière permet d’extrapoler en 120 images/seconde les vidéos diffusées en 24 ou 30 images par seconde. Si je n’aime pas cet effet sur les films et séries, c’est tout simplement génial pour les vidéos sportives, qui sont encore plus fluides et immersives. Même si le traitement est 100% logiciel, ça semble entièrement naturel. Bluffant.

Ce que j’apprécie avec OxygenOS c’est que c’est un OS très simple et très complexe à la fois. Quand vous débutez, il est très facile à prendre en main, tout est fluide et logique, et un grand nombre d’options vous permettent de le personnaliser à votre envie. La gestion de la charge en est le parfait exemple. Pour la partie filaire, la charge intelligente va remplir une grande partie de votre batterie dans les premières minutes, puis attendre quelques minutes avant le réveil pour finir. Sur le sans-fil (oui OnePlus intègre pour la première fois la charge sans-fil), un mode heure du coucher vous permet de gérer le ventilateur du chargeur, j’y reviendrai dans la partie dédiée de ce test.

Ce n’est qu’un petit aperçu des nouveautés de OxygenOS, qui est pour moi la meilleure surcouche Android aujourd’hui disponible.

Photo : logiciel pas encore à la hauteur

En se plaçant en concurrence directe avec les modèles Huawei, Samsung et Apple, je vais juger la partie photo en conséquence sur le OnePlus 8 Pro. Conclusion : il reste du travail pour être au niveau des meilleurs. Tout d’abord, voici la combinaison de capteurs utilisés :

un objectif grand-angle : f/1,78 ; capteur Sony IMX689 de 48 Mpx (photosite de 1,12 µm) ; 7 lentilles, OIS

: f/1,78 ; capteur Sony IMX689 de 48 Mpx (photosite de 1,12 µm) ; 7 lentilles, OIS un objectif ultra grand-angle : f/2,2 ; capteur de 48 Mpx (champ de vision de 119,7), OIS

: f/2,2 ; capteur de 48 Mpx (champ de vision de 119,7), OIS un objectif macro : f/2,44 ; capteur de 8 Mpx (photosite de 1,0 µm) ; OIS

: f/2,44 ; capteur de 8 Mpx (photosite de 1,0 µm) ; OIS un filtre couleur : f/2,4, capteur de 5 Mpx

: f/2,4, capteur de 5 Mpx un objectif avant : f/2,45 ; capteur Sony IMX471 de 16 Mpx (photosite de 1,0 µm)

Le capteur principal de 48 Mpx utilise la technique du Pixel Bining pour prendre des clichés en 12 Mpx (au choix). Je trouve cela plus utilisable au quotidien, étant donné qu’en mode 48 Mpx le déclenchement est trop long. La cohérence de couleur entre les trois capteurs est bonne mais pas exceptionnelle comme celle de l’iPhone 11 Pro. Que ce soit pour le grand-angle ou l’ultra grand-angle, le constat est le même. Dans de bonnes conditions, vous arriverez à prendre d’excellents clichés. Quand les conditions se dégradent, la qualité des photos aussi.

Le zoom X3 est plutôt bon, par contre ne comptez pas monter au-dessus du x3, les photos devenant tout simplement inexploitables. J’ai aussi du mal à comprendre l’intégration du filtre de couleur. Il utilise le hardware pour proposer quatre différents styles natifs (Mat, Vif, N&B, Photochrome). Étant donné ce que l’on peut faire aujourd’hui au niveau logiciel, je trouve que c’est du budget mal dépensé par OnePlus qui aurait pu en profiter pour utiliser un capteur principal de 108 Mpx et/ou améliorer son zoom. Alors que le combo de capteurs n’embarque pas de ToF, je trouve la gestion du mode portait très bonne sur ce OnePlus 8 Pro, et c’est aussi le cas pour la caméra avant.

Par rapport aux modèles précédents, le OnePlus 8 Pro est cependant très bon en photo. Le mode nuit s’améliore aussi, et les capteurs grand-angle et ultra grand-angle font un bon en avant. L’application caméra est très intuitive, mais je pense que OnePlus a un vrai effort à faire au niveau logiciel pour le traitement des photos. L’exemple de Google avec son unique capteur sur le Pixel 3 le montre bien, le logiciel est aujourd’hui primordial sur la partie photo des smartphones.

Au niveau de la vidéo, le OnePlus 8 Pro est capable de proposer des films en 4K à 60 images par secondes. Le mode Super Stable est toujours aussi bon. Vous trouverez des exemples dans la vidéo de test en début d’article. Une nouveauté fait son apparition, le Zoom Audio. Comme sur l’iPhone 11 Pro, il permet de mieux capturer le son d’un sujet visé, et ça fonctionne plutôt très bien.

Pour résumer, que ce soit en photo ou en vidéo, le OnePlus 8 Pro est une belle évolution du 7T Pro. Ce n’est par contre pas son point fort, et la plupart des concurrents sur ce segment de prix sont meilleurs que lui.

Autonomie du OnePlus 8 Pro : il se décharge doucement, se charge très vite

C’est l’un des points forts de ce OnePlus 8 Pro, qui a fait le choix d’intégrer une batterie de 4 510 mAh. Quel que soit le combo taux de rafraîchissement/résolution choisi, vous tiendrez la journée. Le plus énergivore est bien évidemment le couple QHD+ 120 Hz. Ce que je vous conseille c’est d’opter pour la gestion automatique dans les réglages, le OnePlus 8 Pro se chargeant alors d’optimiser en fonction de l’utilisation que vous en faites. Si vous êtes sur une journée intensive, passez en FHD+/60 Hz et vous pourrez quasiment tenir pendant 2 jours d’utilisation. Sur ce point, OnePlus écrase le S20 Ultra, qui n’est même pas capable de combiner QHD+ et 120 Hz, et sa batterie de 5 000 mAh se déchargeant rapidement dès que le 120 Hz est activé.

Autre point important, la charge rapide (Wrap Charge 30T). Elle est tout simplement excellente avec moins de 25 minutes pour retrouver la moitié de la batterie. C’est impressionnant, mais on est habitué.

Je l’évoquais plus tôt, OnePlus a enfin décidé d’intégrer la charge rapide sur le OnePlus 8 Pro, et n’a pas fait les choses à moitié. Le chargeur sans-fil de la marque permet de charge à 30W et récupérer 50% en 30 minutes. Niveau logiciel, la fonctionnalité heure de coucher vous permet d’automatiser la charge sans-fil rapide en fonction de l’heure. Pour faire simple, pendant les heures définies, la charge sans-fil sera classique, et le ventilateur du chargeur ne s’activera pas. Si vous l’avez sur votre table de chevet, c’est parfait. En dehors de ces horaires, la charge sans-fil rapide est activée, et le ventilateur foncitonne.

La charge sans-fil 5W fait aussi son arrivée avec le OnePlus 8 Pro. C’est le smartphone qui propose aujourd’hui la combinaison charge/autonomie la meilleure du marché. Charger aussi vite, même en sans-fil, est un vrai bonheur. OnePlus est très loin de Samsung et Apple sur ces deux points.

Mon avis après le test du OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8 Pro a tout pour être le meilleur smartphone Android de 2020. Il a le plus bel écran du marché, des caractéristiques au top, une surcouche fluide et intelligente, une forte autonomie, et une recharge rapide avec ou sans fil. Il ne lui manque qu’une partie photo/vidéo encore meilleure, et les autres auront du chemin à faire. Comme Xiaomi et Oppo, OnePlus semble déterminé à prendre la place laissée vacante par Huawei en France sur un segment plus haut de gamme. Au niveau du smartphone en lui même, le chemin n’est plus si long. C’est le développement de l’image de marque qui va maintenant être important pour conquérir ce segment.

OnePlus joue très gros avec ces choix tarifaires. D’une part les fans de la première heure seront certainement déçus de cette nouvelle hausse. D’autre part, comment OnePlus va-t-il trouver une place face à ses concurrents ?

On a d’un côté l’aura d’Apple qui lui permet de vendre des iPhone, quels qu’en soient les prix. De l’autre on retrouve Samsung et Xiaomi, dont les prix des nouveaux modèles ont tendance à vite baisser. D’ici quelques semaines, vous pourrez avec le choix entre un Samsung Galaxy S20+ ou un Mi 10 Pro à moins de 750€ et le OnePlus 8 Pro à 899€, la marque n’étant pas habituée à brader ses prix.