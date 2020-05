Ce week-end, ces 3 offres de VPN sont irrésistibles !

Chaque semaine, nous vous présentons une sélection de VPN qui valent vraiment le détour. Ce week-end, ce sont ExpressVPN, Surfshark et CyberGhost qui ont particulièrement attiré notre attention avec leurs excellentes promotions éclair.

Il faut dire que leurs VPN sont vraiment très performants et vous permettront non seulement de masquer votre adresse IP et de contourner les géo-restrictions, mais également de naviguer de manière totalement anonyme sur le web.

À quoi servent les logiciels VPN ?

Avant de regarder les 3 meilleures promotions VPN du week-end, il convient de brièvement vous expliquer (ou vous rappeler) qu’est-ce qu’un VPN et à quoi cela sert.

Un VPN, ou Virtual Private Network, est un logiciel ou une application qui s’installe en un claquement de doigts sur ordinateur, tablette ou mobile et qui permet de cacher son adresse IP et de chiffrer ses données. Tout cela se fait sans aucune connaissance technique nécessaire, ce qui permet aux VPN d’être vraiment accessibles à tous, sans aucune exception.

Une fois le VPN installé sur votre appareil, vous allez pouvoir vous y connecter en un clic en choisissant un serveur dans une liste de plusieurs milliers de serveurs situés dans des dizaines de pays.

Ainsi, plus personne ne pourra savoir qui vous êtes (car vous naviguez avec une autre adresse IP), ni ce que vous faites (car vos données sont illisibles, étant chiffrées).

En plus d’anonymiser votre connexion, les VPN permettent alors de contourner les géo-blocages (permettant, par exemple, d’accéder au catalogue US de Netflix), mais aussi de débloquer sites et appliquer et d’empêcher tout acteur externe de voir ce que vous faites sur internet. Maintenant que vous savez tout de la définition du VPN, il est temps de vous présenter les 3 offres incontournables du week-end.

3 offres VPN à ne pas manquer ce week-end

Ce week-end, 3 VPN ont attiré notre attention pour leurs prix très attractifs couplés à des performances de haute qualité. Ce sont des offres qui ne durent plus très longtemps, il faut savoir vite s’en saisir.

ExpressVPN : le meilleur à prix réduit

ExpressVPN est le meilleur VPN du marché, notamment grâce à son excellente vitesse et à son niveau très élevé de sécurité. Avec plus de 3000 serveurs dans 94 pays, il vous offre un très large choix pour modifier votre IP et contourner les géo-blocages.

L’offre ExpressVPN est actuellement à -49% avec 3 mois gratuits sur l’abonnement de 12 mois. Cet abonnement est accompagné d’une période satisfait ou remboursé de 30 jours si jamais vous n’êtes pas entièrement satisfait par le service.

Aussi, un seul abonnement vous laisse utiliser le VPN sur 5 appareils électroniques en même temps.

À 6,34€ par mois au lieu de 12,18€ mensuel, c’est le moment de saisir l’offre du meilleur VPN du marché.

Saisir l’offre ExpressVPN

Surfshark : le VPN qui est le moins cher

Si vous êtes prêts à sacrifier un peu de vitesse, un peu plus de 1000 serveurs et 30 pays couverts pour payer encore moins c’est, c’est Surfshark qu’il vous faut. En effet, ce jeune fournisseur de VPN a beau ne pas être aussi performant au global qu’ExpressVPN, il propose un très bon service à un prix tout simplement imbattable.

Son offre 2 ans avec une promotion de 81% n’est qu’à 44,29€ au total, soit à peine 1,85€ par mois. Comme vous pouvez le constater, c’est très nettement inférieur au prix de ExpressVPN, mais cela se justifie par des performances moindres, notamment au niveau de la vitesse (point d’excellence d’ExpressVPN qui le distingue vraiment de tous ses concurrents). Un seul abonnement vous permettra ici de profiter d’une nombre illimité d’appareils simultanés.

Nous ne pouvons que vous conseiller ce VPN si vous êtes prêt à perdre environ 40 à 50% de votre vitesse de download/upload. Le tester est vraiment sans risque puisqu’il propose, lui aussi, 30 jours satisfait ou remboursé sans condition. Vous pouvez aussi lire notre avis sur Surfshark ici pour en savoir plus avant de vous engager.

Saisir l’offre Surfshark

CyberGhost : l’excellent compromis

Si ExpressVPN vous semble un peu trop cher et que vous trouvez que l’offre du VPN Surfshark est encore un peu trop limitée, CyberGhost est LE VPN qu’il vous faut.Ï

CyberGhost propose aujourd’hui le plus gros réseau avec 90 pays et plus de 6400 serveurs dans le monde. Son offre 3 ans est à un prix on ne peut plus attractif grâce à sa toute nouvelle promotion flash de 80% faisant tomber le prix mensuel à seulement 2,64€ (au lieu de 12,99€ normalement).

On se situe sur une tarification assez proche de celle de Surfshark d’un point de vue mensuel, mais, attention, le total à payer est de 95€, puisque vous vous engagerez directement sur 3 ans. Cela contraste assez vivement avec les 44,29€ à payer (en une fois) chez le VPN Surfshark pour profiter de son abonnement 2 ans à 44,29€.

CyberGhost propose non pas 30, mais 45 jours satisfait ou remboursé afin de tester son service. Vous pourrez ainsi découvrir ses applications, installer le VPN sur 7 appareils en simultanée et vous faire votre propre avis sur CyberGhost.

Pour saisir son offre spéciale à -80%, c’est par ici :

Saisir l’offre CyberGhost