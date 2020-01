Ceci n’est pas une balle de tennis, mais un robot Samsung qui vous suivra partout

Lors de sa conférence « Age of Experience » au CES de Las Vegas, Samsung a surpris l’audience en présentant Ballie. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, Ballie ressemble à une balle de tennis. Cependant, il s’agit d’un petit robot qui, dans la vision de la maison connectée par Samsung, pourra suivre l’utilisateur et lui servir d’assistant.

Sur scène, un responsable de Samsung en a fait une démonstration.

Et voici Ballie, le nouveau robot assistant de #Samsung. Il suit son maître à la trace, interagit avec lui et bien plus encore. Bluffant 🤩 pic.twitter.com/lkSVoOTsZI

