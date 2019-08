Ces 10 films Disney dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler [2/2]

Disney est une incroyable mine d’or du côté du cinéma. Au programme, des films parfois incontournables, d’autres que l’on préfère oublier rapidement. On vous aide à jeter un coup d’œil dans le rétroviseur des films qui sont trop souvent passés à la trappe historique.

À nous quatre

Vous avez sans doute vu la version avec Lindsey Lohan qui a contribué à sa célébrité et dont on vous propose la bande-annonce ci-dessous. Mais ce n’est pas la première adaptation du roman d’Erich Kästner. Dans la version précédente, on trouvait Haley Mills, qui jouait les rôles de deux jumeaux séparés à la naissance. On aime cette version sans la dimension « remake ».

Le Trou Noir

Direction 1979 pour ce film de Disney qui appartient à la catégorie de la science-fiction. Sur le papier, à l’époque, le résultat a été décevant. Mais avec le recul, il s’agit d’un incroyable hommage à Star Wars ou 2001, l’Odyssée de l’Espace. Vous n’imaginiez sans doute pas que Disney avait produit des contenus de ce genre. Préparez-vous à une surprise de taille…

Un amour de Coccinelle

Avant la sortie de Cars, il y avait la fameuse Coccinelle et surtout Herbie. Cette petite Volkswagen a réussi à se faire une place grâce à la qualité… des scénarios. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette série a vraiment changé les choses à son époque avec l’humour, des vrais personnages (mécaniques)… Bref, il est temps d’accélérer !

L’épouvantail

Là encore, il s’agit d’une série de Disney, une mini-série avant l’heure techniquement. C’est sans doute le programme que vous avez le moins connu, mais qui est surtout le plus éloigné de l’image actuelle de Disney avec un résultat plutôt effrayant, notamment du côté de la bande-son. Le plus dur pour vous sera d’en trouver une copie…

Vingt mille lieues sous les mers

Un livre de Jules Verne mais surtout la première grosse adaptation de Disney en 1954. Au programme, des effets spéciaux décapants et une aventure sous-marine incontournable pour l’époque.