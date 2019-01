CES 2019 : Arlo élargit sa gamme d’objets connectés et adopte HomeKit

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Lors du CES 2019, Arlo a annoncé plusieurs nouvelles concernant ses objets connectés dédiés à la sécurité du foyer, à l’exemple du lancement d’une nouvelle solution de sécurité, la caméra Arlo Ultra et de la compatibilité HomeKit.

Arlo fait le plein de nouveautés

Concernant la nouvelle ligne d’objets connectés, baptisée Arlo Security System, celle-ci se compose de trois produits. Cette nouvelle gamme s’articule autour du SmartHub, le pont d’Arlo qui compose l’élément central des solutions connectées de l’entreprise.

L’Arlo Multi-Sensor est un capteur multifonctions qui est capable de détecter la fumée ou le monoxyde de carbone aussi bien que l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Baptisé Arlo Siren, le deuxième produit fait office de sirène sans fil destinée à l’extérieur du foyer. Outre le bruit de sirène, elle peut diffuser des bruits tels qu’un groupe de personnes ou les aboiements d’un animal. Enfin, l’Arlo Remote permet à l’utilisateur d’effectuer directement des commandes simples sans avoir à passer par l’application.

Ce nouveau pack de sécurité devrait être disponible durant la seconde moitié de l’année en cours, mais son prix n’a pas encore été communiqué.

Outre la solution Arlo Security System, la société est venue avec Arlo Ultra, une caméra de sécurité équipée de la 4K. Celle-ci bénéficie d’un champ de vision à 180 degrés, d’un traitement de l’image avancé ainsi que d’une vision nocturne en couleur.

Vice-président d’Arlo, Pat Collins déclare à son sujet : « En tant que solution de surveillance de maison la plus avancée que nous ayons jamais lancée, la Arlo Ultra place la barre plus haut pour la surveillance intelligente de la maison. Nous sommes ravis de fournir aux propriétaires de maisons, de propriétés et de petites entreprises un système pratique qui offre non seulement une qualité d’image 4K HDR, une intelligence artificielle et des capacités de vision par ordinateur inégalées, mais permet également un contrôle simplifié de la maison connectée ».

La Arlo Ultra devrait faire son arrivée plus tard dans le mois pour un tarif de 500 dollars, un montant qui comprend un abonnement d’un an Arlo Smart Premier.

Enfin, Arlo a annoncé la future compatibilité avec HomeKit, une nouveauté qui concernera les caméras Pro 2 et Ultra.