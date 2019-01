CES 2019 : Asus dévoile son impressionnant PC 2-en-1, le ROG Mothership de 17 pouces

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Asus a donc dévoilé son PC hybride ROG Mothership dédié au gaming, avant l’ouverture du CES de Las Vegas et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur a vraiment fait un effort pour innover dans le domaine. Le ROG Mothership est en effet une sorte de Surface Pro survitaminé.

ROG Mothership : une tablette PC de 17 pouces dédiée aux gamers

Le ROG Mothership emprunte la forme d’un appareil hybride utilisant l’idée de la béquille et du clavier détachable de la tablette de Microsoft, mais c’est bien tout ce que partage le PC 2-en-1 d’Asus avec le Surface Pro. Pour le reste, on a droit à un appareil vraiment performant. Asus a donc opté pour un large écran IPS de 17,3 pouces en qualité 1080p, Full HD, compatible Nvidia G-Sync. Ce dernier offre en effet un temps de réponse de 3 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Le PC Hybride tourne avec une grosse configuration, à savoir un CPU Intel Core i9-8950HK, épaulé par un GPU Nvidia RTX 2080 avec 8 Go de GDDR6. Concernant les mémoires, Asus a intégré deux SSD, ainsi que 64 Go de DDR4 pour la mémoire vive.

Niveau connectique, Asus n’a pas été avare et propose quatre ports USB, trois ports USB Type-C Thunderbolt 3, un port HDMI, un port USB Type-C classique, un port Ethernet et un slot SD. Aucune donnée concernant la batterie et son autonomie, mais on imagine qu’avec une telle configuration cela sera une grosse batterie, d’autant que pour ce PC Gaming, Asus n’a pas cherché la légèreté : 4,7 kilos sur la balance !

On sait que la date de lancement du ROG Mothership se fera dans le premier trimestre de l’année, mais concernant le prix c’est la grande inconnue et on attend qu’Asus s’exprime sur le sujet durant le CES. En attendant, on vous propose cette vidéo pour patienter…