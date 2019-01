CES 2019 : Jabra présente un nouveau casque Move et lance l’Elite 85h

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

La famille des casques nomades Bluetooth de chez Jabra s’agrandit pour ce CES 2019, avec une version optimisée du Move et un casque Elite 85h qui ne franchit pas la barre symbolique des 300 euros, mais qui offre de jolies caractéristiques.

Jabra dévoile une version améliorée de son casque Move…

La grosse optimisation de cette version se trouve au niveau de l’autonomie, la batterie offre à présent jusqu’à 14 heures d’autonomie entre deux recharges, soit une autonomie presque doublée (8 heures pour la version Move d’origine) ! Pour le reste Jabra a indiqué que ce casque sans fil Move Style Edition a conservé les caractéristiques du Move, notamment sa légèreté (150 grammes), la qualité de ses performances audio en Bluetooth et son confort.

Il ne s’agit que d’un point de vue, mais si Jabra a surtout retouché l’autonomie dans cette nouvelle version, on a donc du mal à comprendre pourquoi il n’a pas été jusqu’au bout de sa logique, car les casques concurrents à prix égal, offrent en moyenne 25-30 heures, soit le double…

Le casque Move Style Edition est déjà à la vente et est affiché à seulement 99,99 euros sur le site de Jabra et existe en trois coloris : noir titane, beige doré et bleu navy.

… et présente le nouveau Elite 85h

Le nouveau venu de la marque, l’Elite 85h est assez sympa au niveau esthétique avec des coussinets en similicuir. Étant sans fil, le casque communique via le Bluetooth, mais la marque a tout de même intégré une entrée mini-jack 3,5 mm. Ce casque est certifié IP52, il résistera donc aussi bien à l’eau, qu’à la poussière.

L’Elite 85h embarque la technologie SmartSound basée sur les algorithmes d’audEERING et dispose d’une fonction de réduction de bruit active (ANC). De quoi offrir à l’utilisateur une solution pour rester connecté avec le monde extérieur, tout en profitant de sa musique. Une application Jabra Sound+ (Android et iOS) permet de régler le casque et le niveau de réduction de bruit par exemple et de créer des profils en fonction de l’environnement et de l’usage.

Niveau autonomie, le casque de Jabra promet une autonomie de 32 heures en sans-fil avec la réduction de bruit active et plus de 35 heures si cette fonction est désactivée.

Le casque audio Jabra Elite 85h sera commercialisé au mois d’avril, au prix de 299 euros et existera en quatre coloris différents : noir, beige doré, bleu navy ou noir/titane.